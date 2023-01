Jansrud med frekkis: – Dette er et klassisk PR-stunt

HAMAR (VG) Kjetil Jansrud har aldri sett kompisen Aleksander Aamodt Kilde sånn som nå.

I HOLLYWOOD: Mikaela Shiffrin og Aleksander Aamodt Kilde i Los Angeles hvor de gjorde seg klare til å delta i ESPY Awards (amerikanske sportsprisutdeling) i juli i fjor.





09.01.2023 09:56

Søndag vant Mikaela Shiffrin. Igjen. Nå er hun bare fem seire unna å bli tidenes mestvinnende alpinist i verdenscupen. Kilde hyllet kjæresten i sosiale medier etter seier nummer 82:

– Det tenker jeg er et klassisk PR-stunt av Aleksander. Jeg kjenner ham godt, han går selvfølgelig etter de største stjernene; Mikaela, sa Jansrud om «superparet» til VG foran Idrettsgallaen lørdag, og han stoppet ikke der:

Jansrud var på Idrettsgallaen for å dele ut pris til årets kvinnelige utøver sammen med Marit Bjørgen lørdag, mens Kilde var i Østerrike og Shiffrin i Slovenia og konkurrerte.

– Aleksander tenkte vel, her er det en mulighet for meg til å bli ordentlig superstjerne, sier Jansrud før han ler godt.

Shiffrin vant storslalåmrennet i Kranjska Gora i Slovenia i overlegen stil, hun var 77 hundredeler raskere enn nummer to, Federica Brignone. Nå har hun like mange verdenscupseire som Lindsey Vonn. Tallet er 82. Med fire seire til tangerer hun tidenes mestvinnende: Ingemar Stenmark.

SUPERPAR: Mikaela Shiffrin og Aleksander Aamodt Kilde i Corchevel i Frankrike i mars i fjor. Samme sted er det VM i år.

Jansrud, som la opp i fjor, gleder seg stort over at kameraten er forelsket.

– Jeg syns det er helt herlig. De er vanvittige representanter for idretten sin begge to, ikke bare som utøvere, men som personer, sier Jansrud.

Sammen med kona Benedikte Isabel Mortensen venter Jansrud barn nummer to. Paret glitret på Idrettsgallaen:

Jansrud var på landslaget med Kilde i en årrekke.

– Jeg kjenner Aleksander godt og han virker veldig veldig forelsket og fornøyd. Det er ikke ofte jeg har sett ham sånn, om noen gang. Det er gøy, sier Jansrud til VG.

I mars for snart to år siden ble det kjent at Kilde og Shiffrin er blitt kjærester.

– Det kom som lyn fra klar himmel, de holdt kortene tett til brystet, sier Jansrud og ler.

Han har mange gode ord om paret.

– De har en fin måte å håndtere mediene på og lagkamerater, de er ledestjerner i hvert sitt lag. Det er nesten litt eventyrhistorie at de to som profiler finner sammen, sier Jansrud.

Kommende helg er det fartshelg med utfor, Super-G og storslalåm for herrene i Wengen. Neste renn for damene er slalåm i Flachau tirsdag.