Overgangsvinduet: Her er de største RBK-spørsmålene

Stor stall. Lite penger. Og mange spørsmålstegn.

Lite penger, mange rykter. For Svein Maalen og co inn i overgangsvinduet. Vis mer

Tirsdag morgen åpner det norske overgangsvinduet.

Det er et vindu hvor trener Svein Maalen har fått beskjed om at stallen er for stor. Og at økonomien tilsier at RBK må selge for en bra slump penger, før det kan kjøpes inn.