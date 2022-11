Her bæres Emil inn i ambulansen: – Jeg kunne vært ferdig

Kombinertløper Emil Ottesen braste ut av skiløypa og fikk bruddskader og et djupt kutt i hofta. - Hell i uhell, mener han.

Emil Ottesen ble sendt til Gjøvik sykehus etter utforkjøringen.

22. nov. 2022 16:50 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg husker at jeg kom inn i svingen, skled, og at jeg var i lufta. Så er det nok noen sekunder som mangler, for det neste jeg husker er at en lagkompis spurte hvordan det gikk. Jeg svarte visst at jeg var irritert over at stavene knakk, sier Emil Ottesen.

Det var under fredagens konkurranseforberedende runde i langrennsløypa at ulykken var ute.