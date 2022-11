Tvilling-landslaget: – Tror det er en kjempefordel

LJUBLJANA (VG) Norge går fra seier til seier i EM med fem tvillinger på laget. De tror at idrettsoppveksten med en nær søster har gjort dem til bedre håndballspillere.

TVILLINGENE: Sunniva Næs Andersen (til venstre) med tvillingsøster Vilde, Thale Rushfeldt Deila med Live, Silje Solberg-Østhassel med Sanna, Nora Mørk med Thea og Katrine Lunde med Kristine.

Nå nettopp

– Jeg tror det er en kjempefordel i idrett, sier Silje Solberg-Østhassel til VG.

Sammen med målvakt- og tvillingkollega Katrine Lunde har hun fått en kjempestart på mesterskapet arrow-outward-link . Norge er halvveis i EM. Den regjerende mesteren har fått fart på seiersmaskineriet. Katrine Lunde leverte perleredninger på rekke og rad arrow-outward-link mot Sverige lørdag.

– Selvfølgelig har det betydd mye. Det har vært enklere når vi har trent individuelt sammen. Vi hadde alltid med en håndball på hytta, beskriver Lunde som har vunnet alle titler – OL-, VM- og EM-gull og Champions League-tittelen – med tvillingsøsteren Kristine Lunde-Borgersen på laget.

– Det er tankevekkende at det er fem tvillinger her, sier hun.

Har du tenkt på hva håndballjentene roper under kamp?

For første gang på 10 år spiller Silje Solberg-Østhassel mesterskap for Norge uten tvillingsøster Sanna Solberg-Isaksen. Tvillingene vokste opp som erteris i Bærum. Keeper-Silje synes det er «interessant» at over en fjerdedel av Norges tropp er tvillinger.

– Jeg tror det betyr noe å ha alltid ha en sparringpartner fra man er liten. Når man har de samme målene er det enkelt å presse hver andre, sier hun og påpeker at de fem tvillingene langt fra er de eneste som har vært innom norske landslag.

Allerede i på de berømte bronselaget som slo gjennom for Norge i 1986 var det et tvillingpar: Unni Birkrem (32 A-landskamper) og Åse Birkrem (21 A-landskamper).

I juniortiden spilte Solberg-Østhassel med både Christine Homme (4 A-landskamper) og tvillingsøsteren Maria. Storhamars Maja Jakobsen (40 A-landskamper) har EM-gull med Norge.

Ifølge Norges Håndballforbund var hun i juniortiden på landslagssamling med tvillingsøsteren Guro. Tine Rustad Albertsen (43 A-landskamper) har også EM-gull. Hennes tvillingsøster Kine spilte på toppnivå.

TVILLINGENE NÆS ANDERSEN: Sunniva (til venstre) og Vilde sammen etter en landskamp i Nadderud Arena i april.

– Har betydd alt

Ambisjonene som håndballspiller betydde ingen ting da Sunniva Næs Andersen (25) flyttet fra Skien til Kristiansand for fem år siden. Det handlet nesten bare om tvillingsøsteren Vilde.

– Jeg flyttet ned på grunn av henne. Vi ville bo sammen og det er litt hennes fortjeneste at jeg havnet der, forteller EM-debutanten til VG.

Hun begynte på studier til bioingeniør og nøt å være sammen med tvillingsøsteren i hverdagen igjen. Vipers debuterte hun for først året etter.

De toeggede Næs Andersen-tvillingene spilte både håndball og fotball sammen for Gjerpen i oppveksten.

– Det har betydd alt å ha Vilde. Hun er min største støttespiller og har alltid vært kjempeengasjert. Vi hadde gjennom hele oppveksten en felles ting å gjøre sammen, sier Sunniva.

Hun mener søsteren gjorde henne bedre.

– Hun har kvaliteter som jeg så opp til og motsatt. Det ble også en intern konkurranse mellom, forklarer hun.

Men da tvillingene var 18 år kom de til en skillevei. Vilde dro i militæret og la ballen på hylla. Nå bor hun i Oslo.

Søsteren Vilde spilte håndballs sammen i Gjerpen inntil de var ferdige med videregående. Så gikk Vilde inn i militæret. Nå bor hun i Oslo.

– Hun betyr mye. Vi har mye kontakt under EM og i hverdagen ellers, forteller Norges venstrekant i EM.

TVILLINGENE MØRK: Thea (til venstre) og Nora stilte sammen i et VG-intervju i Larvik i 2013.

– En bestevenn du blir født med

Nora Mørk (31) spilte med Thea Mørk i mange år. Tvillingsøsteren måtte gi seg på grunn av skader etter at hun spilte EM for Norge for fire år siden.

– Det er en bestevenn du blir født med og har for livet. Thea har betydd veldig for meg. Vi har spilt på samme lag i mange, mange år, sier Nora Mørk til VG.

De toeggede tvillingene vokste opp i Bækkelaget og dro svært unge sammen til Aalborg. Før karrieren fortsatte i Njård og Larvik. Frem til Nora ble utenlandsproff i Györ for seks år siden. Thea har mange titler som Larvik-spiller og fikk med seg 18 A-landskamper.

Det er ingen tvil om at tvillingsøsteren fortsatt betyr mye Norges dominerende angrepsspiller også rent håndballfaglig.

– Jeg snakker med Thea hver eneste dag. Hun forstår håndball veldig godt og gir meg så absolutt gode innspill, sier Nora Mørk

– Er det en fordel å ha en tvillingsøster?

– Det vet jeg ikke, men jeg har vært enormt glad for å ha Thea. Helt supert for min del.

LUNDE-TVILLINGENE: Kristine (til venstre) og Katrine Lunde feiret EM-gull sammen i 2008.

– Klart jeg savner henne

Ingen tvillingpar har hatt mer suksess sammen enn Katrine Lunde (42) og tvillingsøsteren Kristine Lunde-Borgersen. De spilte 10 år sammen for Norge og var blant annet på lag da håndballjentenes vant sine to eneste OL-gull.

– Det er klart jeg savner henne på landslaget. Vi hadde det veldig fint sammen her. Jeg tror de fleste ville hatt med sine nærmeste hele tiden, sier Katrine Lunde til VG

Tvillingsøsteren hjalp henne opptreningen etter en alvorlig kneskade for to år siden. Det er typisk, Lunde-søstrene støtter hver andre i tykt og tynt. Kristine Lunde-Borgersen har 181 A-landskamper og trener nå yngre landslag.

– Hun betyr fortsatt veldig mye for meg også når det gjelder håndball. Vi diskuterer ikke generell taktikk som jeg har mot spillere. Men vi diskuterer kampene og hva vi skal ha fokus på, sier Katrine Lunde.

De toeggede tvillingene spilte på samme lag frem til 2010. Syv år senere ble gjenforent og vant alle norske titler med Vipers før Lunde-Borgersen la opp. Tvillingsøster Katrine er verdens mest erfarne kvinnelige håndballspiller holder kontakten hjem til «Kikki».

– Jeg snakker mye med henne under mesterskapet også, men hun har det travelt og er ofte på samling med sitt landslag når vi spiller.

TVILLINGENE RUSHFELDT DEILA: Thale (til venstre) og Live Rushfeldt Deila fotografert sammen av VG for fem år siden.

– Jeg får ærlige svar

Pappa Ronny Deila og onkel Sigurd Rushfeldt har begge satt familien på det internasjonale fotballkartet. Men Thale Rushfeldt Deila (22) og tvillingsøster Live har valgt sin egen vei. Den heter håndball.

– Gjennom oppveksten har vi alltid gått sammen i hallen og spilt med hver andre. Vi har aldri vært alene. Det synes jeg har vært veldig greit, sier Thale til VG.

De startet sammen i Stavanger, fortsatte i Reistad utenfor Drammen før veien gikk til Glassverket i eliteserien. Etterpå har de eneggede tvillingene spilt to år med hver andre i Fredrikstad. Men nå slåss de om seriemedaljer med henholdsvis Molde (Thale) og Sola (Live).

Men kontakten er fortsatt tett.

– Hvis det er noe som irriterer meg etter kamp så kan jeg sende henne en melding og spørre hva hun mener. Jeg får ærlige svar. Det er greit at noen kan se det litt utenfra, sier Thale Rushfeldt Deila.

Tvillingsøsteren har kamper for rekruttlandslaget.

– Vi spiller på samme nivå, vet begge hva det innebærer og kan være litt kritiske med hverandre. Hvis jeg er misfornøyd kan jeg ta kontakt med Live og motsatt. Hun forstår hva jeg mener, sier EM-debutanten som imponert med forsvarsspill.

– Begge har en drøm om å spille på landslaget. Live har selvfølgelig også lyst til det, sier Thale Rushfeldt Deila

TVILLINGENE SOLBERG: Sanna Solberg-Isaksen (til venstre) og Silje Solberg-Østhassel sammen under fjorårets VM.

– Min beste venn

Noe mangler for Silje Solberg-Østhassel (32) i EM. Tvillingsøsteren Sanna Solberg-Isaksen er gravid og har tatt en pause som Siljes evige romvenninne i mesterskap.

– Men jeg har mye kontakt med Sanna her også. Hun kommer til Ljubljana i finalehelgen, forteller Silje.

Det er snart 12 år siden de eneggede tvillingene spilte sin første A-landskamp sammen. Sanna har spilt 183 ganger for Norge. Silje har i EM gått forbi i «familiekonkurranse» står nå med 187 landskamper.

– Sanna har betydd veldig mye for meg. Vi har alltid konkurrert og pushet hverandres grenser. Vi har hatt det samme målet. Hun har vært og er min beste venn. Hvem vil ikke trene med bestevennen sin hele tiden? Spør hun.

Solberg-tvillingene startet i Helset og fortsatte i Stabæk. Som juniorer vant de både EM og VM sammen, men i 2014 skiltes klubbveiene. Sanna spiller nå i Esbjerg mens Silje lever ut drømmen i Györ.

Det ble en aldri så lite knute på tråden da Silje i 2019 valgte å si nei til gjenforening med Sanna i Danmark. Det førte til at hun sendte en lang, forklarende sms til tvillingsjelen i Esbjerg. Svaret var på bare to bokstaver: «ok». Tvillingene snakket ikke sammen på en uke. Så var det over.