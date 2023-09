Marvik-nedtur etter knallåpning i VM

Oskar Marvik (27) tapte i åttedelsfinalen i VM mot Heiki Nabi fra Estland.

SLÅTT UT: Oskar Marvik vant 2–0 mot Yasmani Acosta Fernandez i første VM-kamp, men røk ut i åttedelsfinalen. Vis mer

Publisert: 21.09.2023 11:45 Oppdatert: 21.09.2023 13:07

Marvik ledet 1–0, men Nabi utlignet til 1–1 i andre omgang og gikk dermed videre på «siste poeng». En fortvilet Marvik kastet seg ned på brytematten i fortvilelse da sekundene rant ut i Beograd.

Nå skal det mye til for at han skal kunne få VM-medalje, eller bli blant de fem beste som kvalifiserer til OL neste år. Håpet nå er at Nabi skal gå helt til VM-finalen, slik at Marvik kan gå rekvalifisering i morgen og eventuelt komme til bronsefinale.

Men Nabi må overraske hvis han skal vinne kvartfinalen mot Rıza Kayaalp. Tyrkeren har blant annet har fem VM-gull, 11 EM-gull, OL-sølv og to OL-bronse.

Dersom VM-håpet ryker for Marvik må han eventuelt OL-kvalifisere seg via et europeisk stevne (to plasser) i april, eller et verdensstevne i mai (tre plasser).

PASSIV: Yasmani Acosta Fernandez (t.v.) ble dømt passiv to ganger, og Oskar Marvik vant 2–0. Vis mer

«Tåsenplogen» en perfekt start på sin VM-medaljejakt – og ikke minst OL-plass – i Beograd. 130-kilosbryteren sikret seg ett poeng i hver omgang fordi chilenske Yasmani Acosta Fernandez var passiv, og forsvarte seg meget godt da han måtte ned i parterre mot slutten av kampen.

Marvik fikk sitt store internasjonale gjennombrudd da han vant mot samme mann i bronsefinalen i VM i Oslo i 2021.

2–0-seieren sikret ham en plass i åttedelsfinalen, men der ble Nabi for tøff.

Per-Anders Kure ledet 3–0 mot Akzhol Makhmudov fra Kirgisistan i 16-delsfinalen, men Makhmudov snudde og ledet 4–3 da det i tillegg ble fallseier.

Dermed må Kure håpe på at seierherren går til finale, slik at han får rekvalifisering i morgen.

Les også: Bryte-Kure VM-klar seks måneder etter nakkebrudd

I kveld bryter Grace Bullen i bronsefinalen. Dersom hun vinner den mot bulgarske Bilyana Dudova er hun også kvalifisert for OL. Taper hun bronsefinalen må hun ut i en kamp om femteplassen for å sikre seg tur til Paris neste sommer.

Fredag er det Felix Baldauf (97 kg) og Håvard Jørgensen (72 kg, ikke OL-vekt), og lørdag er det Exauce Mukubu (87 kg) og Morten Thoresen (67 kg).