Russisk NHL-stjerne ut mot Putin

For første gang går en russisk NHL-spiller klart ut mot krigen. Nikita Zadorov (28) avslører samtidig at de russiske hockeyspillerne er splittet.

CALGARY-STJERNE: Nikita Zadorov spiller back i det kanadiske laget. Vis mer

Publisert: 22.09.2023 08:24 Oppdatert: 22.09.2023 08:50

Calgary Flames-backen kommer med disse uttalelsene i et intervju med den kjente YouTube-profilen og Kreml-kritikeren Jurij Dud, gjengitt av blant andre Komsomolskaja Pravda og Sports.ru.

Han forteller at de NHL-spillerne fra Russland gjorde et forsøk på å organisere seg etter at Vladimir Putin beordret fullskala invasjonen den 24. februar 2022 - men at de endte opp i to leirer.

– Vi ble delt i to leire. På den ene siden - en propagandaleir, på den andre - mer velvalgte etter min mening.

Med «propaganda-leiren» mener han dem som tror på propagandaen fra Kreml som rettferdiggjør invasjonen i Ukraina.

Han forteller at det var Florida-målmannen Sergei Bobrovsky som tok initiativet til å ha en samlet uttalelse. Men den kom altså aldri.

FEIRING: Nikita Zadorov jubler sammen med lagkameratene over scoring mot Anaheim i april 2023. Vis mer

Dud konfronterer Zadorov med at han vokste opp i Moskva og flyttet til Nord-Amerika som 17-åring. Så hva vet egentlig han om livet i Russland? Hadde også han støttet krigen om han hadde vært der og spilt i KHL?

– Jeg vet ikke. Jeg forstår alle dem som trenger å brødfø familien sin. Gutta som spiller i KHL og går i trøyer med «Z» «Z»"Z" er blitt et symbol på støtte til den russiske krigsføringen i Ukraina. - de tenker alle hovedsakelig på familien sin. Dessverre er verden slik at folk gir blaffen i sine moralske prinsipper hvis de må brødfø familien sin.

Zadorov sier at det blant NHL-spillerne var usikkerhet om de kunne miste sine visum i USA og Canada.

Superstjernen Aleksandr Ovetsjkin viser at han fortsatt er en trofast Putin-tilhenger. Vis mer

Han nevner ikke Aleksandr Ovetsjkin direkte - men indirekte. Ovetsjkin er Russlands største NHL-spiller gjennom tidene og støtter helhjertet opp om president Vladimir Putin.

Washington Capitals-kapteinens Instagram-profil prydes fortsatt av et bilde av ham sammen med Putin.

Derimot kritiserer Zadorov NHL-legenden og nåværende CSKA-trener Sergej Fjodorov, som har gått ut til støtte for det som Putin kaller «den militære spesialoperasjonen».

– Jeg ble sjokkert da jeg leste uttalelsene hans, sier Zadorov til Dud.

Reaksjonene på Zadorovs intervju har allerede kommet. Til Komsomolskaja Pravda sier den sovjetiske hockeylegenden Aleksandr Kozjvnikov:

– Jeg lurer på hvilken spiontjeneste han jobber for? spør Kozjnikov og mener at Zadorov bare kommer med «tull» og «skitt».