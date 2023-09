Brølet som kan endre USA

LOS ANGELES (Aftenposten): Byen inviterer til glamorøse idrettsfester, men fasaden sprekker. Denne sommeren fikk et helt spesielt navn.

Før var Los Angeles et symbol på kampen mot fagforeninger. Nå er den blitt en blomstreinde streikeby. Vis mer

Publisert: 20.09.2023 21:29

Gladis Avila kjørte på veien ut fra Los Angeles, men slik hun følte det nå, kunne det like gjerne vært et hamsterhjul. Rundt og rundt. Et liv i sirkler. Til byen, fra byen. Sove, våkne. Gjenta.

Øyenlokkene var så tunge at hun ikke klarte mer. Avila stoppet i en lomme langs motorveien. Der ga søvnen henne en pause fra den utmattende virkeligheten.