Aksjonister på banen da Warholm knuste konkurrentene: – Kan dra en viss plass

Karsten Warholm (27) vant Diamond League-løpet i Stockholm da aksjonister forsøkte å sabotere stevnet.









Se situasjonen øverst i saken!

Ulsteiningen, som løp i bane 8 og ytterste felt, unngikk akkurat aksjonistene som hadde plassert seg i midten av banen. Den olympiske mesteren ble klokket inn til tiden 47,57.

Men det var bannerne med budskapet «Förbjud torvbrytning» og aksjonistene som blir husket fra hekkeløpet over 400 meter på Stockholms Stadion.

Oversatt til norsk betyr det «Forby torvutvinning». Flere av de andre deltagerne løp inn i bannerne og ble hindret.

forrige





fullskjerm neste FØRES BORT: Miljøaktivister. 1 av 2 Foto: Fredrik Persson / TT / NTB

– Det er lov å protestere for hvilken som helst sak, det er demokrati og alt sånt, men … det der er absolutt ikke måten å gjøre det på, sier Warholm til NRK.

– De folkene kan dra en viss plass, legger han til.

Aksjonistene ble løpt over ende av utøverne som jaget annenplassen.

– Vi gjør det her fordi mennesker dør daglig av klimakatastrofen. Politikerne reagerer ikke. Vi må løfte denne saken, sier aksjonistene til svenske Expressen.

Fakta Hva er «torvutvinning»? Torv brukes til brensel og som jordforbedringsprodukter, ifølge Store norske leksikon.

Et landområde som består av torv i en viss dybde, kalles myr.

Torvutvinning ødelegger natur og gir utslipp av klimagasser, mener Miljødirektoratet

Dette er både fordi selve torvuttaket fører til klimagassutslipp, men også fordi uttak av Torv ødelegger myrområder. Når disse tørker inn, fører dette igjen til klimagassutslipp. Vis mer

– Vi har sett at dette har skjedd ved andre arrangementer og var forberedt. Vi visste hva vi skulle gjøre hvis det skjedde, med vi kan ikke ha et stakittgjerde rundt hele stadion på et friidrettsstevne. Det synes vi ikke er forsvarlig. Men vi gjorde det vi kunne og kom raskt dit og prøvde å motarbeide det, sier stevneansvarlig Jan Kowalski til SVT.

– Vi har identiteten deres og skal anmelde til politiet, opplyser samme mann til Aftonbladet.

– Jeg må ærlig innrømme at jeg blir forbanna, sier Ulsteinvik-mannen til statskanalen.

– Det er respektløst for alle gutta som har kommet hit for å levere et godt løp og til alle som er her.

NRKs reporter spør når han skjønte det.

– Jeg ble litt forvirret, jeg spurte noen av gutta som kom over mål... så nei, det er så dårlig gjort. Det er så sykt dårlig gjort. Folk som farger Frognerparken oransje og sånt, sier han og avslutter tiraden med:

– De kan du få gratis av meg.

– Det var helt vanvittig å se på. Det er første gang jeg har sett på en friidrettsbane, sa NRKs friidrettsekspert Christina Vukicevic på sendingen.