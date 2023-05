Rekdal blir med som kommentator i 6. divisjon

Fredag 19. mai skal Adresseavisen bidra til å lage fest i et hett 6. divisjonsoppgjør. Der blir RBK-trener Kjetil Rekdal med som ekspert.

RBK-trener Kjetil Rekdal ser fram til å kommentere trøndersk 6. divisjon.

15.05.2023 22:15

Som en del av Adressas satsing Breddefotbaill skal vi i løpet av sesongen vise flere utvalgte kamper i breddefotballen. Den av første av dem blir: Helgådal – Markabygda i 6. divisjon.

– Hva vet du om Helgådal og Markabygda?

– Ingenting, men jeg skal selvfølgelig lese meg opp, sier Rekdal.

Kampen vises på adressa.no fredag 19. mai fra klokken 19.40. Rekdal blir kommentator sammen med Ole Sagbakken.

Les også Lanserer stor satsing på breddefotball: – Vi skal ha med hele Trøndelag

Bryr seg lite om nivået

Uansett hvor god eller dårlig lokalkunnskapen er ser RBK-treneren fram til å kommentere oppgjøret.

– Jeg er veldig glad i fotball, treffe nye folk og kulturer. Det har jeg vært hele livet mitt, så jeg ser fram til den dagen.

Hvordan nivået er i trøndersk 6. divisjon tenker ikke Rekdal særlig mye på.

– Jeg har selv spilt 6. divisjon i Møre og Romsdal og der var nivået lavt. Det er opplevelsen som er det viktigste på sånne ting, slår han fast.

Mats Winnberg i Markabygda tror på en meget god rammen rundt den kommende kampen på Elneshøgda.

– Kjent for å mye folk på kamp

Helgådal og Markabygda er begge små bygdesamfunn i den nordlige delen av fylket. Nærmere bestemt med Verdal og Levanger som de nærmeste byene.

Fotballengasjementet er sterkt i begge grender, og med mobilisering fra begge leire forventes det en god del publikum.

– Helgådal er kjent for å ha mye folk på kamp, og det er vi også. Dette er vel så mye et arrangement som en fotballkamp, sier spiller og ildsjel i Markabygda, Mats Winnberg.

Primus motor hos Helgådal, Vegard Ottermo, gleder seg enormt til fredagens kamp.

– Jeg tror det er sannsynlig med 350 tilskuere, men det hadde vært gøy om vi nærmet oss 500, sier Ottermo.

Vegard Ottermo har utallige dugnadstimer i Helgådal IL.

Har hatt større stjerner på besøk

– Det er både artig og tøft at Rekdal kommer, innleder Ottermo – før han legger til:

– Men vi må jo innrømme at vi har hatt større stjerner oppi her, med både Bjørn Dæhlie og Sture Sivertsen Bjørn Dæhlie og Sture SivertsenBegge er tildige langrennsløpere med VM-gull på ski. Sistnevnte er fra Leirdålen, ikke langt unna Helgådalens hjemmebane. .

Det bryter ut latter blant gjengen som er samlet i Helgådal når Ottermo sender et lite stikk retning Rekdal. Etter hvert erkjenner han likevel at verken Dæhlie eller Sivertsen har scoret mot Brasil.

– Vi har hatt store folk på besøk tidligere, men han blir vel en av de største, presiserer Ottermo.

Lover innsats

For Helgådal blir det årets første hjemmekamp på Elneshøgda, en gressbane med et usedvanlig pent skue i bakgrunn.

Winnberg fra Markabygda håper de som ikke kan ta turen til Helgådal velger å følge sendingen av kampen.

– Hvorfor skal folk som ikke har tilknytning til lagene gidde å se denne kampen på adressa.no?

– Jeg tror det blir artig å se på fordi du kommer til å se på spillerne at dette betyr litt. Det vil nok være god innsats fra samtlige. Du vil også se at det er mye folk og liv rundt banen. Selv kunne jeg sett et 6. divisjonsoppgjør i Troms hvis jeg visste at dekningen rundt kampen var god.

Se Helgådal-Markabygda på adressa.no 19. mai fra kl. 19.40.