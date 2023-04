– Jeg sa at han var ubrukelig, tenker jeg

Kåre Ingebrigtsen er som vanlig kjapp i replikken, men det er tydelig at Ruben Alte har imponert Ranheim-treneren.

Kåre Ingebrigtsen og Ranheim kom godt i gang med 2–1-seier over Jerv i serieåpningen.

15.04.2023 09:52

– Jeg syns det er flere spillere her som... Jeg skal ikke si det er RBK-kvalitet, men det er potensial i dem til å bli det. I Ranheim håper vi at det kan gå spillere, og ikke minst trøndere, som blir gode nok for Rosenborg. Vi har noen av dem som kan ta det steget.

Det gror godt i Kåre Ingebrigtsens rekker, skal man tro treneren selv. Og det viste seg da Ranheim slo Jerv 2–1 på bortebane i serieåpningen.