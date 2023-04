Russisk fotball-legende har rømt fra landet: – Jeg er redd

En av tidenes beste russiske fotballspillere, Aleksandr Kerzjakov (40), forteller nå at han har forlatt landet som følge av krigen. Kjente politikere raser mot legenden.

FOTBALL-LEGENDE: Aleksandr Kerzjakov, her i Zenit St. Petersburg-drakten i 2016.

11.04.2023 08:07

Kerzjakov spilte blant annet sammen med norske Erik Hagen i Zenit St. Petersburg. Siden høsten 2022 har han bodd i Emiratene og på Kypros.

– Det ble veldig vanskelig for meg og min kone. Jeg er redd. Jeg trodde aldri at noe slikt skulle være mulig, sier Kerzjakov i et intervju med journalisten Nobel Arustamjan på hans YouTube-kanal.

– Da de spurte meg i intervjuer hva mitt største ønske var, svarte jeg «at det ikke er krig». Noe sted i verden.

– Jeg skjønner ikke at noe slikt skulle kunne skje i et så moderne og progressivt samfunn.

Han benekter likevel at han og familien har «fornektet sitt land». Kerzjakov uttaler seg ikke direkte om president Vladimir Putin og hans regime og svarer heller ikke direkte på hva han mener er galt i dagens Russland.

Den kjente russiske professoren Konstantin Sonin oppsummerer intervjuet slik på Twitter:

Flere kjente politikere har allerede kritisert Kerzjakov:

– Alt han har fått av Russland. Han må forstå dette. Som statsborger i Russland må han være klar over at han ikke bare har rettigheter, men også plikter. Derfor er det veldig rart å høre slike ting fra ham, sier Dmitrij Svisjtsjov, politiker i partiet LDPR LDPRDet ultranasjonalistiske partiet til nå avdøde Vladimir Zjirinovskij. og president i Russlands curlingforbund, ifølge Govorit Moskva.

Han mener likevel ikke at Kerzjakov bør få stempelet «utenlandsk agent», en merkelapp som settes på motstandere av regimet, for eksempel Putin-kritiske journalister og politikere.

– Jeg hadde ikke ventet dette fra Kerzjakov. Han virket ganske prorussisk for meg, sier en annen politiker, Svetlana Zjurova fra Putin-partiet Forente Russland, ifølge Govorit Moskva. Zjurova er tidligere OL-mester på skøyter.

Kerzjakov er først og fremst kjent for sin karriere i Zenit St. Petersburg, men har også spilt for Sevilla og Dinamo Moskva.

Han er mestscorende både for det russiske landslaget (etter Sovjets sammenbrudd i 1991) og i russisk ligafotball.