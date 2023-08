Tore hadde rett da NRK sporet av

KOMMENTAR: Det vonde bakteppet vil løfte interessen for norsk friidrett ytterligere. Da gjelder det for pressen å forstå sin oppgave.

Publisert: 24.08.2023 21:11

Det er sensasjonelt at to nordmenn havner på pallen på 1500 meter i et verdensmesterskap. Enda mer oppsiktsvekkende er det at de to, Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås, løper for samme klubb og har vært treningskompiser.

Legger vi til at Narve trenes av Jakobs far, at den ene omtaler forholdet de to imellom som «ikke-eksisterende», og at det fortsatt ser ut til å være full isfront mellom dem, er det ikke bare unikt i norsk idrett.

Det bidrar også til å skape voldsom interesse for norsk friidrett, rundt to verdensstjerner som uansett ville ha fått stor mediedekning på grunn av sine prestasjoner.

Frem mot OL i Paris neste år er det sannsynligvis bare Erling Braut Haaland og eventuelt et norsk herrelandslag som kvalifiserer seg for EM i fotball som vil skape like mye oppmerksomhet som disse to.

Derfor har mediene en stor oppgave, på samme måte som i dekningen av Haaland, hvor det kan være fristende å innta en kompisaktig tilnærming i håp om å få bedre tilgang.

Onsdag kveld sviktet det for norsk presse, og det ble aller mest synlig hos NRK.

Jakob Ingebrigtsen har sagt at han ikke ønsker å «svare på spørsmål som ikke angår ham selv».

Den bakenforliggende konflikten, den som er utgangspunkt for bruddet mellom trener og far Gjert Ingebrigtsen og hans sønner, er ikke kjent for offentligheten. Det kan det være gode grunner til. Og det kan være gode grunner til at pressen ikke skal grafse i det som er en privatsak.

Det som skjedde på NRK torsdag kveld handler da heller ikke om det.

Men da Narve Gilje Nordås på spektakulært vis spurtet frem til bronse og nesten slo sin tidligere treningskompis, var det helt opplagt at den sportslige duellen mellom de to både var journalistisk interessant og noe mange av de rundt én million NRK-seerne ønsket å vite mer om.

NRKs rutinerte programleder Ida Nysæther Rasch fikk prate med en skuffet Jakob Ingebrigtsen kort tid etter sølvløpet. I spørsmål etter spørsmål lot hun være å nevne duellen eller det faktum at to nordmenn sensasjonelt sto på pallen i en 1500-meter i VM.

Deretter pratet NRK med Ingebrigtsens kjæreste på tribunen. Heller ikke da var dette tema. Det virket nesten som statskanalen forsøkte å late som de to ikke representerte samme klubb, ikke var fra samme nasjon, ikke hadde noen forhistorie.

Handlet det om en misforstått og overdrevet forsiktighet rundt den betente konflikten?

Så kom en glisende Gilje Nordås til Rasch. Han fikk ett spørsmål om hva han tenkte da han så gullvinner Josh Kerr og Jakob Ingebrigtsen foran seg, ikke et eneste spørsmål rundt det at to nordmenn, to fra Sandnes IL, sto på pallen.

Tore Strømøy, den gamle kappgjengeren, NRK-kjendisen og han som for halvannet år siden forsøkte å bli ny styreleder i Rosenborg, skrev dette på X/Twitter:

«Hvordan er det mulig å intervjue Jakob Ingebrigtsen etter VM sølvet, uten å nevne overraskelsen Narve Gilje Nordås med et ord. Så man virkelig ingen journalistiske poeng? Eller er man redd noe?»

Jeg tror han tenkte det samme som mange av de andre som fulgte NRK-sendingen.

Det virket som frykten for å trå feil, en misforstått skåning av et tema det ikke skal grafses i, overskygget oppgaven mediene har med å stille relevante og interessante spørsmål.

I denne saken handlet det ikke om spørsmål av samfunnsmessig betydning, men fraværet av det åpenbare bidrar til å understøtte kritikere som mener norske sportsjournalister opptrer som en heiagjeng.

I denne sammenhengen handlet det i tillegg om helt ufarlige spørsmål.

Torsdag tok NRK selvkritikk. Det samme gjorde VG.

Før torsdagens 5000-meter kunne det se ut til at NRK hadde lagt seg i selene for å fremstå annerledes. Ekspertkommentator Vebjørn Rodal forsøkte å forklare den såre, vonde konflikten i Ingebrigtsen-familien og Nysæther Rasch spurte Jakob Ingebrigtsen om Narve Gilje Nordås og omvendt.

På bakgrunn av det som skjedde kvelden før virket det litt påtvunget, men det var uansett helt nødvendig.

I en tid der utøvere, lag og organisasjoner sprer sine budskap på sine egne kanaler, gjerne med kommersielle baktanker, er de uavhengige medienes oppgave stadig viktigere.

Om pressen blir oppfattet som en ukritisk heiagjeng, som lar være å stille ubehagelige spørsmål i frykt for reaksjoner, er det alvorlig.

Fordi det kan bidra til å svekke publikums tillit til både NRK og de øvrige mediene.

Slik ble etterspillet etter 1500-meterfinalen en nyttig lærepenge foran et år hvor to superløpere fra Sandnes IL vil bli helt sentrale i mediebildet.