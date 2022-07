Slik trener du frem mot Stoltzekleiven Opp på to måneder

– Det er fortsatt god tid igjen, sier friidrettsutøver Karoline Finne.

Karoline Finne har NM-gull i terrengløp og bronse på 1500 meter. Treneren hennes, Bjørn Steinar Nedrebø, har vært spesielt viktig for henne.

Nå nettopp

Fredag 30. september er det klart for Stoltzekleiven Opp.

Du har rundt to måneder på deg. Hva kan du gjøre for å trene deg opp best mulig frem mot løpet?