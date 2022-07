Hedda Hynne testet positivt på corona: – Selvfølgelig en trist beskjed å få

Bare dager før VM i friidrett har mellomdistanseløper Hedda Hynne (32) fått covid-19.

HAR FÅTT CORONA: Hedda Hynne, her under Bislett Games 2021.

13. juli 2022 07:30 Sist oppdatert nå nettopp

«Hedda Hynne har testet positivt for Covid-19. Hvilke konsekvenser dette får for VM-deltakelsen må vi komme tilbake til», melder Norges Friidrettsforbund i en pressemelding onsdag morgen.

– Det er selvfølgelig en trist beskjed å få for en utøver som ønsker å løpe en VM-finale på 800-meter, sier Ove Talsnes, lege i Norges Friidrettsforbund, til VG.

Det har allerede vært fire smittetilfeller i den norske prekampen i Berkeley i California, men dette er første gang en utøver tester positivt. De fire første som ble smittet var alle en del av støtteapparatet.

VM i friidrett starter fredag, og går i Eugene i Oregon. Der er Hynne oppført på 800 meter, hvor første løp (forsøket) skal gjennomføres natt til torsdag 21. juli norsk tid.

– Hva er det som må til for at hun kan stille i VM?

– Hun må bli frisk – og teste negativt. Det er et krav for å komme inn Eugene, sier Talsnes og fortsetter:

– Det er jo i forhold til retningslinjen fem dager med isolasjon og etter det er det avhengig av symptomer. Så må man teste negativt innen 24 timer før ankomst til Eugene.

– Hynnes trener og samboer Erik Saksgård skal jo fungere som trener for alle norske mellom- og langdistanseløpere i VM sammen med Knut Jæger. Må Saksgård eller Jæger i karantene som nærkontakter?

– Det har jeg ingen kommentar til. Vi lever nå i kohorter, og slik vi lever er det ikke mange nærkontakter, sier Talsnes.

Han forteller videre at de vil fortsette med de smittevernstiltakene de har hatt så langt.

– Jeg synes tiltakene vi har er ganske ekstreme nå. Vi er avhengig av at folk faktisk skal trene og skal til VM. Det er en risikovurdering vi er nødt til å gjøre. Vi må ut og trene, det er folk rundtomkring og vi er i en by og et land med en del smitte, sier legen.

– Det er omikron-variantene BA4 og BA5. Det er virus som smitter veldig lett, men de er faktisk nødt til å trene. Det er risiko, vi kan ikke underslå det. Så må vi minimere de risikoene.

Hynne ble syk og mistet smakssansen etter å ha løpt 800 meter under Bisletts Diamond League-stevne 16. juni. Både hun og Sakshaug trodde hun var blitt covid-19-smittet, men det var hun ikke.

– Hun ble forkjølet etter Bislett, så ble det verre og verre. Onsdag foran NM mistet hun smakssansen. Da var jeg sikker på at det var covid. Men hun har testet negativt, også på PCR, hele veien. Vi har begge testet oss hver dag, sa Sakshaug den gang.

Hynne er norgesrekordholder på 800-meter med tiden 1:58.10.