Varsler nye møter om Bråthens fremtid: – Vi må skape tillit

LILLEHAMMER (VG) Alexander Stöckl har ikke gitt opp at Clas Brede Bråthen får fortsette som sportssjef. Han håper partene kan finne en løsning gjennom nye møter denne uka.

TRENER: Alexander Stöckl er på plass på Lillehammer. Det er ikke Clas Brede Bråthen, som kan være på vei ut av norsk hoppsport om Skiforbundet får viljen sin.

23. aug. 2021 16:16 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Alexander Stöckl forteller at det er planlagt flere møter med hoppkomiteen denne uken. Hopplandslaget er samlet i Lysgårdsbakkene på Lillehammer, hvor også medlemmer fra hoppkomiteen vil ankomme de neste dagene.

Det er også planlagt et møte med ledelsen i Skiforbundet, ved generalsekretær Ingvild Bretten Berg. Dato og tidspunkt for dette møte er ikke spikret ennå, opplyser landslagstreneren.

– Jeg håper på en tilnærming. Skaffe en god dialog. At vi skaper tillit, det er det viktigste akkurat nå, sier østerrikeren.

Les også NISO-beskjed til Skiforbundet: – Lytt til utøvernes Bråthen-krav

Tema et naturligvis Clas Brede Bråthens fremtid som sportssjef for hopplandslaget. Hans kontrakt går ut etter denne sesongen, og Skiforbundet har foreløpig nektet å signere en avtale. Årsaken er en personlig konflikt mellom Bråthen og skipresident Erik Røste, samt Bretten Berg.

– Jeg synes møtet vi hadde forrige uke med hoppkomiteen, var veldig positivt. Det var en tilnærming, men det var ikke i nærheten av en konklusjon for hvordan vi skal gjøre det videre. Men en god start, i hvert fall, sier Stöckl.

Hoppkomiteen skrev først under avtalen med Bråthen, men snudde senere og nektet å fornye avtalen. Komiteens leder Alf Tore Haug begrunnet dette med «samarbeidsform».

– Det er jeg skuffet over, men sånn er det bare, sier Stöckl.

Treneren møtte Røste under 100-årsjubileet for Hasselbakken i Skien denne uken, men da var ikke konflikten med Bråthen samtaletema.

– Jeg møtte han under 100 årsjubileet i Hasselbakken i Skien, men det var en veldig kort prat om selve arrangementet. Jeg synes det var stort at han stilte og viste hvor viktig rekruttering i hoppsporten er for skisporten i Norge.

Les også LO-lederen: – Skiforbundet settes i et veldig dårlig lys

Hans kontrakt går ut samtidig som Bråthens. Treneren har åpnet fra å fratre sin egen stilling om ikke sportssjefen får fortsette. Det er imidlertid ikke aktuelt å stille et ultimatum for den suksessfulle hopptreneren.

– Jeg vet ikke om det har en effekt eller noen verdi. Det er en trussel og det synes jeg ikke noe om, Jeg må vurdere min fremtid hvis Clas ikke fortsetter – eller den neste sportssjefen må vurdere min fremtid. Det er jo sportssjefen som signerer med alle de andre ansatte, sier Stöckl.

Fordi Bråthen er uønsket i fortsettelsen, har han ikke tatt seg av kontraktsforhandlingene med Stöckl og resten av støtteapparatet denne gangen.