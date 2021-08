Bergen HK prøvde å stoppe navnebyttet til eliteklubben: – Ønsket en annen løsning

Bergen Håndballklubb måtte gå noen runder på parketten da FyllingenBergen fortalte om navneplanene sine.

Spiller Fredrik Heskestad Clementsen og trener Fredrik Ruud i forbindelse med pressekonferansen der det nye navnet ble lansert.

– Vi skulle gjerne sett at de valgte et annet navn og har tidligere vært i dialog med idrettsforbundet om dette fordi vi ønsket en annen løsning, sier styreleder Per Arne Foshaug i Bergen Håndballklubb (BHK).

Den tradisjonsrike breddeklubben fyller 100 år neste år, og skulle gjerne sett at de fortsatt var alene om klubbnavnet i byen. Slik ble det ikke.

– En toppklubb for hele Bergen

Onsdag kveld ble laget og klubben vi har kjent som FyllingenBergen endret til Bergen Håndball.

Bakgrunnen for at eliteklubben valgte Bergen Håndball, eller Idrettslaget Bergen Håndball, som det fulle navnet er, handler om visjonen deres.

– Vi ønsker å bli en toppklubb for hele Bergen, og da må vi ha et navn som signaliserer det. Det handler om å skape identitet, sier styreleder Nina Britt Kramer i Bergen Håndball.

Styreleder Nina Britt Kramer i Bergen Håndball sammen med markedssjef Andreas Gjeitrem.

Da breddeklubben Bergen Håndballklubb fikk høre om navneplanene, kontaktet de Norges idrettsforbund i håp om å få stoppet planene.

Foshaug sier han fikk beskjed om at klubbnavn ikke er beskyttet, og dermed tilgjengelig for andre klubber. Etter dette valgte klubben å slå seg til ro med eliteklubbens navnevalg, og heller støtte prosjektet.

Han sier at så lenge Bergen Håndball forblir en eliteklubb vil det ikke være et problem for dem.

– Vi har signalisert skriftlig at vi er ok med navnet så lenge de driver en ren elitesatsing, men ikke dersom de blir en konkurrent på breddesiden, sier styrelederen.

Styreleder Per Arne Foshaug i breddeklubben Bergen Håndballklubb hadde håpet at FyllingenBergen valgte et annet klubbnavn.

– Mye følelser

Kramer opplever at klubben har hatt en god dialog med BHK i forbindelse med navnebyttet, og opplever at breddeklubben ser verdien i prosjektet og tanken bak.

– Vi har sagt at vi selvfølgelig respekterer deres krav om at vi ikke blir en breddeklubb, sier hun.

Klubben har fått veldig mange tilbakemeldinger etter at navnebyttet ble kjent. Styrelederen sier at noen tenker på BHK og mener at det allerede er en klubb som har dette navnet i Bergen.

– Idrett og sport handler om følelser, og det er mye følelser knyttet til dette. Det har vi forståelse for, men vi har tro på at når dette går seg til så kommer de fleste til å akseptere navnet, sier Kramer.

– Flott initiativ

For eliteserielagets nærmeste konkurrent, TIF Viking, som spiller i 1. divisjon, betyr ikke navnebyttet så mye.

– Vi har vår ambisjon og plan om å fortsette å bygge opp håndballen i vår klubb. Den endrer seg ikke selv om FyllingenBergen nå har byttet navn, sier daglig leder Roger Gjelsvik i Viking.

Han synes ikke det nye klubbnavnet gjør eliteserielaget til en større konkurrent verken på banen eller når det gjelder interesse. Gjelsvik utdyper at laget har samme spillerstall, samme trener, og er fortsatt byens beste håndballag.

– Navnebyttet betyr ikke annet enn at vi spiller mot Bergen Håndball istedenfor FyllingenBergen, og at vi må sjekke hvor vi skal spille siden det ikke er sikkert det er Framohallen slik som før, sier Gjelsvik.

Han mener at det er flott at eliteserieklubben tar initiativ til å heve nivået og øke oppmerksomheten rundt håndball i Bergen.

Han tror derimot ikke at det bare er plass til ett topplag i håndball i Bergen, og at det automatisk vil bli Bergen Håndball på grunn av navnet.

– Jeg tror navnet har minimalt å si. Det er hvordan vi presterer på parketten som avgjør om folk engasjerer seg, skriker høyt eller går skuffet hjem, sier han.