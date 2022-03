Kjelling bekrefter: Søker jobben som landslagssjef

Han har blitt pekt på som en favorittene til å bli ny landslagssjef. Kristian Kjelling (41) bekrefter at han har søkt på jobben etter at Håndballforbundet la ut stillingsannonsen 11. mars.

DRAMMEN-TRENER: Kristian Kjelling har siden 2016 trent Drammen.

23 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Jeg har snakket med styrelederen i Drammen og har søkt jobben, sier Kjelling til VG.

Han avventer nå den videre prosessen. Norges Håndballforbund ønsker å ha Christian Berges etterfølger klar til sommeren.

– Jeg håper å bli kalt inn til intervju. Dette er en drømmejobb for veldig mange håndballtrenere. Så mye mer er det ikke å si nå, sier Kjelling. Han ønsker ikke å utdype eventuelle tanker har rundt å være kandidat til å lede Sander Sagosen & co. i årene fremover.

Halden Arbeiderblad meldte tidligere i uken av også Jonas Wille har søkt. Han har vært Berges assistent denne sesongen. Søknadsfristen går ut 9. april.

Også Elverums tidligere suksesstrener Michael Apelgren og nåværende trener Børge Lund har vært nevnt som aktuelle kandidater. En fjerde kandidat kan være den unge danske suksesstreneren til GOG, Nikolej Krickau.

Apelgren vant SM-gull med Sävehof i fjor og avsluttet onsdag den svenske grunnserien med et nytt gull etter seier 30–20 over Kristianstad med Jonas Wille på benken.

Kristian Kjelling har siden 2016 vært Viasats ekspert når Norge spiller kamper i VM og EM:

Alle de aktuelle trenerne er under kontrakt med sine klubber. Kjelling har kontrakt med Drammen til 2025.

– Vi har definitivt en kandidat. Jeg frykter vi mister ham. Jeg hadde blitt ordentlig lei meg på vegne av DHK, men for norsk håndball hadde det vært superpositivt, har Drammens styreleder Svein Erik Bjerkrheim tidligere sagt til VG.

Kjellings tidligere lagkamerat Håvard Tvedten har reagert på at jobben som landslagssjef blir utlyst.

–Jeg synes det er sjokkerende. Jeg tenker at praksisen med stillingsannonsen må legges på is, har Tvedten sagt til NRK. Tidligere landslagssjef Gunnar Pettersen var på samme linje da Christian Berge måtte søke jobben i 2014.

– Jeg kan forstå det ut fra hva som er vanlig i denne typen sammenheng. Men hvis du må søke på jobben som sentralbanksjef så synes jeg kanskje det er greit at vi lyser ut en jobb som landslagstrener, sier håndballpresident Kåre Geir Lio. Han drar også opp hensynet til de aktuelle kandidatenes klubber.

– Alle aktuelle er i jobb. Vi behandle situasjonen til trenere og klubber på en ordentlig måte. Da synes vi dette er ryddigst, sier Lio.

Kjelling sier han ikke står på samme linje som Tvedten.

– Jeg vet at det har vært slik tidligere. Jeg har gjort en best mulig søknad og ikke hatt noen betenkeligheter med det, sier Kjelling som med Drammen møter sveitsiske Suhr Aarau i kvartfinalen av European Cup søndag. I eliteserien er det allerede klart at DHK tar sølv bak Elverum.