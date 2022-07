Avis: RBK har lagt inn bud på ung danske

Danske BT hevder Rosenborg forsøker å hente 22 år gamle Casper Tengstedt til Trondheim.

RBK-aktuell: Casper Tengstedt.

22. juli 2022 09:44 Sist oppdatert nå nettopp

Den danske avisen BT melder om dette fredag formiddag. De skriver at Rosenborg har lagt inn et bud på Superliga-spilleren Casper Tengstedt. Han spiller i dag for AC Horsens og har flere kamper for det danske U21-landslaget.

22-åringen er en angrepsspiller som kan brukes både som spiss og kant.