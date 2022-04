Tertnes kan rykke ned etter 30 år i toppen. Slik forklares fiaskoen.

– For meg betyr det alt at vi overlever. Tertnes hører ikke hjemme i 1. divisjon, sier klubbprofil Madeleine Hilby.

Madeleine Hilby og Tore Johannessen står foran en stor utfordring når de skal redde Tertnes.

28. apr. 2022 11:46 Sist oppdatert nå nettopp

En svært svak sesong er nesten over for Tertnes. Nå er laget som en gang var bergenshåndballens lokomotiv, farlig nær å rykke ned fra eliteserien. Fordi de er blitt et bunnlag.

Det som står mellom Tertnes og degradering, er først en playoff-turnering mot Larvik og Aker. Taper de den, blir det kvalifiseringskamper mot et lag fra 1. divisjon.