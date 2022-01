Djokovic innrømmer «feilvurdering» – får kraftig kritikk fra Serbias statsminister

Det stormer rundt tennisstjernen Novak Djokovic (34), som nå forteller hva som skjedde i dagene etter hans positive coronatest i desember. Samtidig får han krass kritikk fra Serbias statsminister.

BEKLAGER: Novak Djokovic har for alvor vært i søkelyset den siste tiden. Oppladningen til Grand Slam-turneringen Australian Open har vært langt fra ideell.

12. jan. 2022 07:14 Sist oppdatert nå nettopp

Den serbiske tennisstjernen har sendt ut en uttalelse på Instagram i forbindelse med visum-konflikten har står oppe i med Australia.

– Jeg vil adressere feilinformasjonen som sirkulerer om mine aktiviteter og deltagelse på evenement som ledet fram til min positive PCR-test.

Han legger fram sin versjon om hva som skjedde da han testet positivt for corona 16. desember, og hva som skjedde etterpå.

Djokovic skriver at han tok en hurtigtest 16. desember som viste en negativ prøve. For å være helt sikker tok han også en offisiell PCR-test den samme dagen.

– En feilvurdering

Dagen etter deltok han på et tennisevenement i Beograd, og han skriver at han tok en hurtigtest før han dro dit som også viste negativt svar. Han hadde imidlertid ikke mottatt svar på PCR-testen før han dro på evenementet, som altså var en positiv prøve.

Den 18. desember, altså etter at det positive prøvesvaret forelå, gjorde han et intervju med den franske avisen L’Equipe. Han skriver at han følte seg forpliktet til å gjøre intervjuet, og han ville ikke skuffe journalisten. Dette angrer han nå på, selv om han hevder å ha holdt avstand og brukt munnbind.

– Dette var en feilvurdering, og jeg burde ha booket om avtalen.

Ifølge serbiske regler på det tidspunktet, skulle alle som testet positivt på coronaviruset vært i 14 dagers karantene. The Telegraph melder at karantenetiden kunne bli forkortet om man fremviste en negativ test. Tennisstjernens mor, Dijana Djokovic, tok onsdag morgen sønnen i forsvar.

– Han visste det trolig ikke. Han visste det ikke, for da han innså det (at han hadde testet positivt), så isolerte han seg, sier moren, og legger samtidig til at det er best å spørre Novak Djokovic selv.

Djokovic skriver også at han beklager at han krysset av for «nei» på spørsmålet om han hadde vært på reise 14 dager før han ankom Australia.

– Dette var en menneskelig feil, og ikke gjort med overlegg.

VG skrev går at den australske regjeringen undersøker om Djokovic løy da han fylte ut dette punktet. Djokovic sier at hans team nå har bidratt med ytterligere informasjon til australske myndigheter for å klargjøre dette spørsmålet.

17. januar starter Grand Slam-turneringen Australian Open, som Djokovic – etter noen kaotiske dager i Australia – trolig deltar i. Han er tilbake i trening og i gang med forberedelsene til turneringen han har vunnet ni ganger tidligere:

Det er imidlertid fortsatt ikke sikkert: Etter at serberen vant frem i retten med sin anke etter flere netter på karantenehotell og trøbbel med innreise, venter han – og resten av verden – i spenning på om Australias immigrasjonsminister Alex Hawke bruker sin personlige myndighet til å kansellere Djokovic’ visum.

Det er en reell mulighet for at han gjør det, men foreløpig har det ikke vært noen utvikling på den fronten.

– Hvis han får spilt her, er han åpenbart favoritt, sa Casper Ruud om Djokovic i et intervju med VG denne uken.

Får krass kritikk

Serbias statsminister Ana Brnabic er langt fra imponert over Djokovic’ handlinger den siste tiden. Hun takker Djokovic for alt han har gjort for Serbia, men understreker at verdensenerens handlinger i desember skal etterforskes.

– Ingen har lov til å bryte reglene for isolasjon. Da setter man andres helse i fare. Det er standarder som må møtes, sier hun i et intervju gjengitt av Sky News.

– I dette tilfellet virker det for meg som at han var klar over at det var et tydelig brudd på reglene, og hvilke konsekvenser det eventuelt vil få er noe de relevante institusjoner nå må se på, sier hun.