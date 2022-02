Norges Skiforbund: Ønsker ikke russisk deltagelse i norske renn

Som følge av Russlands invasjon av Ukraina, har Skiforbundet kommet frem til at de ikke ønsker russiske utøvere velkommen til norske renn.

KLAR BESKJED: Erik Røste og Skiforbundet har gjort det klart at russisk deltagelse ikke er ønskelig.

26. feb. 2022 11:37 Sist oppdatert nå nettopp

– Skistyret har i dag besluttet at Norges Skiforbund ikke ønsker Russlands, eller russiske utøveres, deltagelse på de forestående verdenscuprennene og verdensmesterskap i Norge slik situasjonen er nå, sier skipresident Erik Røste i en pressemelding.

De skriver videre i pressemeldingen at Skiforbundet skal følge det opp med det internasjonale skiforbundet (FIS), og at forbundet fordømmer «på det sterkeste Russlands brudd på folkeretten gjennom sitt angrep på Ukraina og det ukrainske folk».

Skiforbundet har signalisert at de vil følge føringene til FIS, senest i en pressemelding sendt ut fredag kveld.

«Skiforbundet hverken kan – eller vil – foreta sanksjoner med mindre det følger av en felles internasjonal beslutning tatt av FIS», skrev forbundet i pressemeldingen.

For øyeblikket er det junior- og U23-VM i langrenn på Lygna. Kommunikasjonssjef i Skiforbundet, Espen Graff, er klar på at de skal få delta i helgens renn. I mars skal det være verdenscuprenn i alpint, langrenn, kombinert og hopp. Det skal også være VM i skiflyging i Vikersund 12.–13. mars.

UØNSKET: Aleksandr Bolsjunov og de andre russiske utøverne er ikke ønsket av Skiforbundet i Holmenkollen, som her fra femmila i 2019.

– At idretten og særforbundene er autonome er et viktig prinsipp. Samtidig støtter jeg fullt og helt vedtaket som Norges Skiforbund har gjort i dag, sier Trettebergstuen til NTB.

Det første norske verdenscuprennet på norsk jord er sprinten i Drammen 3. mars. Samme dag er det hopprenn i Lillehammer for både kvinner og menn.

5. mars skal kvinnene gå tremila i Holmenkollen, mens herrene går femmila dagen etter. Samme helg skal det også arrangeres to renn for herre-kombinertløperne i Holmenkollen og to hopprenn for både damer og herrer samme sted.

5. og 6. mars skal det kjøres utfor og super-G på Kvitfjell.