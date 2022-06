Filip Ingebrigtsen brøt – Gjert-elev Nordås misset på VM-kravet

BISLETT (VG) Filip Ingebrigtsen (29) skulle gjøre ett siste forsøk på å ta VM-kravet på 5000 meter. Men seks runder før slutt valgte han å bryte.

forrige









fullskjerm neste Filip og Henrik Ingebrigtsen, samt Narve Gilje Nordås sammen under torsdagens 5000 meter på Bislett stadion. 1 av 4 Foto: Bjorn Steinar Delebekk / VG

16. juni 2022 21:04 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

For på en dag der Telahun Haile Bekele vant og det ble trippelt etiopisk på 5000 meteren på Bislett, ble det en langt tyngre dag sett med norske øyne.

Det startet med Filip Ingebrigtsen.

Med seks runder igjen opplyste NRK-kommentator Jann Post sa på kanalens sending at 29-åringen gikk av banen, ut av arenaen og mot garderobeanlegget da nesten halve løpet gjenstod.

– Det er Filip som ikke finner tilbake til seg selv. Han klarer ikke finne tilbake til godformen. Det var synd. Elendigheten vil ingen ende ta, sier NRK-ekspert Vebjørn Rodal like etter at Ingebrigtsen brøt.

– Gjorde ekstremt vondt

Ingebrigtsen jaktet for anledningen tiden 13.13,50 for å kunne ha muligheten til å løpe 5000 meter under VM i Eugene i USA om en snau måned. Stevnet på Bislett var også siste anledning til å klare det.

Det er ingen flere 5000 metere før uttaket skal gjøres.

Etter løpet torsdag kveld forklarer han overfor VG at det handler om småplager de siste to-tre ukene, spesielt i leggen og akillesen.

Han følte seg imidlertid trygg på at det skulle holde i kveld, men det gjorde det ikke. Spesielt det å løpe i piggsko var uvant. Etter fem-seks runder forstod han at det var nok.

– Det gjorde så vondt. Så vondt at det ikke var mye å hente, sier Ingebrigtsen til VG, men beroliger litt med følgende utspill en snau måned før VM der han uansett skal løpe 1500 meter.

– Det er ikke alvorlig, men det er ikke optimalt, heller. Men vi vet godt hva det er. Jeg må bare øke belastningen etter hvert.

Gjert-elev misset også på VM-kravet

En annen som jaktet VM-kravet på 5000 meter var Narve Gilje Nordås.

Han trenes til daglig av Gjert Ingebrigtsen og ble nummer ni torsdag kveld. Men det viktigste var altså tiden.

Men selv med en bunnsolid avslutning løp han kun inn til 13.15,8 og misset på kravet med nesten to sekunder. Det ble likevel ny personlig rekord.

– Det er ikke verdt noe. Det er kjipt, sier en skuffet Nordås til NRK om at han satte ny personlig rekord.

– Det var skuffende, sier kommentator Post etter at ingen av de to nordmennene klarte dagens store mål.

Magnus Tuv Myhre ble nest beste nordmann på en 12. plass. Henrik Ingebrigtsen måtte slippe hele feltet etter cirka 1000 meter og endte på sin side sist av de 14 som kom til mål.