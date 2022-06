Curry i tårer etter emosjonell NBA-trumf: – Vi traff bunnen

(Golden State Warriors - Boston Celtics 103–90) I to sesonger har Warriors slitt på bunnen av NBA-tabellen. Natt til fredag fikk Steph Curry og gjengen sin revansje.

EMOSJONELL: Superstjernen Steph Curry (t.v.) klarte ikke holde tårene tilbake etter å ha vunnet sitt fjerde NBA-trofé.

17. juni 2022 08:10 Sist oppdatert nå nettopp

Golden State Warriors hentet med det sin fjerde NBA-tittel på bare åtte år med triumfen over Boston Celtics.

34 år gamle Stephen Curry ble lagets mestscorende i den siste kampen med (passende for alderen) 34 poeng. Etter flere sterke kamper gjennom finaleserien ble han også kåret til MVP – finalens mest verdifulle spiller. Den hadde han ikke vunnet før.

– Jeg er så stolt av denne gruppa, sier Curry med tårer i øynene etter kampen.

Mesterskapet er det fjerde Warriors har vunnet med kjernen bestående av Curry, Klay Thompson og Draymond Green siden 2015. Også 38 år gamle Andre Iguodala, som returnerte til Warriors før sesongen, vant for fjerde gang.

– De er alle unike, de er alle spesielle. Denne seieren må ha vært den mest unike, sier hovedtrener Steve Kerr, som gikk viralt underveis i sluttspillet da han tordnet til i en tale etter den tragiske skoleskytingen i Texas.

Men de siste årene har ikke vært enkle for San Francisco-laget. Etter at de flyttet over bukten fra Oakland tapte de finalen mot Toronto Raptors i 2019, og skader på Thompson var blant flere ting som medvirket til at de ikke engang kom til sluttspillet i 2020 og 2021.

– Vi traff bunnen med skader. Det har vært en lang vei med mye jobbing for å komme hit, men vi fant en måte å gjøre det på, sier Curry, og legger til:

– Denne betyr absolutt mer med tanke på hva vi har vært gjennom de siste tre årene. Skader, endringer på laget, unggutter som kommer inn. Nå har vi fire - meg Dray, Klay og Andre.

Han må ha vært i tvil om han noensinne ville komme tilbake til finalen, og ha muligheten til å løfte troféet en gang til.

Han selv har også slitt med skader, og da han var skadefri måtte han bære Golden State Warriors-laget på sine skuldre, uten stort hell.

Det gjorde at California-laget fra 2019 til 2021 tapte hele 83 kamper, og ikke var i nærheten av playoffs.

– Det er en del av historien her, erfaringen vår. Vi har bygd det opp de siste 10–11 årene. Det betyr mye når du skal spille på denne scenen, sier Curry.

Klay Thompson er den som har slitt mest med skader. Han mistet nesten to hele sesonger med brutale skader, men gjorde comeback i desember i fjor.

Han kan nesten ikke tro at det har gått så bra.

– Det var alt verdt det. Det var harde dager, mange tårer... Jeg visste at det var mulig, men å se det skje... Det er galskap, sier Thompson ifølge AP.

SPLASH BROTHERS: Steph Curry (t.v.) og Klay Thompson (t.h.) med hvert sitt trofé. Thompson holder NBA-trofeet, mens Curry stolt holder i sitt første Finals MVP-trofé.

Nattens kamp ble ikke så dramatisk som mange kanskje trodde.

Det var Boston Celtics som tok en tidlig ledelse, men i 2. periode viste Warriors hvem som er årets beste NBA-lag.

«Splash Brothers» Curry og Thompson var treffsikre, og hjemmelaget raste fra. Boston kom aldri nærme nok til å utfordre deres fjerde NBA-tittel det siste tiåret.