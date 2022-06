Krever at RBK oppretter akademi også for jentene

Salmar sponser RBKs talentarbeid på herresiden. Nå krever sponsoren endringer.

RBKs årsmøte bestemte full fusjon. Nå vil sponsor at klubben skal ta likestillingen helt ut. Også i talent-arbeidet.

– Vi i Salmar mener at når RBK nå har fusjonert med kvinnelaget, så er det helt naturlig at Rosenborg må få plass et akademi for jentene – på lik linje med det Rosenborg har for guttene, sier konserndirektør for salg og industri i Salmar, Frode Arntsen.

Det ble presentert som en gladnyhet da oppdrettsgiganten i 2020 videreførte sponsoravtalen med RBK med tre nye år, en avtale som ble beskrevet som «økonomisk betydelig».

– Et krav

Etter det Adresseavisen erfarer, gir avtalen RBK et sted mellom ti og 12 millioner over de tre årene.

En betydelig del av disse pengene går til RBKs spillerakademi, som også bærer sponsorens navn.

Siden avtaleinngåelsen har store ting skjedd i klubben. I februar 2020 skiftet Trondheims-Ørn navn til RBK kvinner. På tampen av april 2022 fattet RBKs årsmøte det historiske vedtaket:

RBK og RBK Kvinner slås sammen til én klubb med ett felles styre.

Per i dag har laget på Koteng arena et andrelag som spiller i 2.divisjon avdeling 5, hvor laget i øyeblikket ligger på fjerdeplass bak Tiller, Molde og Tynset.

Kjernen i denne spillergruppa tapte første runde i J19 cupen mot Verdal. Også i fjor røk J19-laget ut i den første cuprunden, da mot Steinkjer.

Nå er altså Salmar tydelige på at tiden er moden for en viktig strukturell endring i Rosenborg: Opprettelsen av et spillerakademi også på jentesiden.

Konserndirektøren bekrefter at de er i dialog med RBK om saken.