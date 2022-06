I dag opereres Sagosen etter skrekkskaden

Sander Sagosen (26) vil i løpet av dagen få flere svar på hvor lenge han må regne med å bli borte fra håndballbanen etter det stygge ankelbruddet han pådro seg søndag.

7. juni 2022 15:00 Sist oppdatert nå nettopp

– Sander har bedt meg om å fortelle at han blir operert i løpet av dagen, og at vi kommer med en oppdatering når han er tilbake til «sans og samling» etterpå, sier hans manager Kevin Skabo til VG.

– Jeg har bare tekstet med ham, men han er ved godt mot. Han er jo proff, og vet at skader dessverre er en del av idretten, sier Skabo.

Det var i søndagens Bundesliga-oppgjør mot HSV Hamburg at Sagosen pådro seg den alvorlige skaden etter å ha landet forkjært. Hans klubb THW Kiel bekreftet at det var brudd i venstre ankel, og at han måtte regne med seks til åtte måneder borte fra banen.

LANG VEI TILBAKE: Sander Sagosen, her i aksjon for THW Kiel mot PSG i Champions League 11. mai, blir borte fra håndballbanen i flere måneder.

– Det blir spennende å høre hvordan det har gått. Han kommer til å få flere svar etter operasjonen om hva han kan forvente og hvordan han kan komme seg tilbake så fort som mulig, sier Skabo.

Sagosen mister uansett de gjenstående kampene i den tyske serien, og Champions League-sluttspillet 18. og 19. juni der THW Kiel møter Barcelona i semifinalen. Seier der gir finaleplass mot ungarske Telekom Veszprém eller polske Lomza Vive Kielce.

Det er fortsatt et håp om at trønderen skal kunne rekke VM, som arrangeres i Polen og Sverige 11. til 29. januar, men det avhenger selvfølgelig av hvordan dagens operasjon går.

– Om han skulle miste mitt første mesterskap, er det kjipt, men vi må først vente på fasiten, sier den nyansatt landslagstrener Jonas Wille til NTB.

Sagosen ble blant annet kåret til verdens beste håndballspiller i 2018, og har vært en nøkkelmann for Norge når de har sikret seg VM-sølv i 2017 og 2019 i tillegg til EM-bronsen i 2020. Han har de siste sesongene spilt i Aalborg, PSG og Kiel. Neste sommer vender han hjem til Kolstad, som satser voldsomt.