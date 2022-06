Tar grep for å sikre Dyrhaug makta: – Har kanskje tatt det for gitt

Usikkerheten er stor før skipresident-valget. Nå tar Sør-Trøndelag skikrets grep for å styrke Tove Moe Dyrhaugs kandidatur.

Tove Moe Dyrhaug får kamp på skitinget om rollen som president i Norges Skiforbund.

28 minutter siden

– Jeg tenker at vi kanskje har tatt det for gitt at Tove Moe Dyrhaug og hennes kandidatur er godt kjent, sier Torbjørn Mæhlumsveen.

Lederen for Sør-Trøndelag skikrets sendte onsdag formiddag ut en mail til alle skikretsene i landet. Det er de som til helga skal avgjøre hvem som blir skipresident etter Erik Røste.