Birgit Skarstein knuste rivalen og tok gull i Paralympics

TOKYO (VG) Birgit Skarstein (32) rodde natt til søndag inn det første gullet til Norge i Tokyo-Paralympics.

GULL HJEM I KOFFERTEN: Birgit Skarstein mottok gull i Paralympics søndag.

29. aug. 2021 04:01 Sist oppdatert nå nettopp

Det skjer 12 år etter at hun ble lam og ni år etter at hun bestemte seg for å bli verdens beste para-roer.

Skarstein hadde bestemt seg for å revansjere den bitre 4. plassen fra sist Paralympics, i Rio i 2016.

Norge har store muligheter til nok et gull søndag når bergenseren Salum Kashafali (27) skal løpe 100 meter.

Det var på forhånd ventet at gullet i singlesculler ville stå mellom Skarstein og Moran Samuel, men det ble aldri spennende.

Den israelske kvinnen fikk ikke godkjent det fjærbelastede setet hun brukte i forsøket og fikk derfor ikke den fordelen.

Skarstein skulle opprinnelig ha rodd i bane 4, men flyttet til bane 1 fordi den var mest fordelaktig. Hun tok initiativet fra start og allerede etter 500 meter hadde hun mer enn åtte sekunders ledelse. I mål skilte det drøyt 20 sekunder.

Det var langt fra optimale forhold på OL-banen, og Skarstein var minuttet bak sin egen verdensrekord.

HER BLIR DET KLART: Birgit Skarstein over målstreken i Tokyo.

– Det var fire årstider i løpet av løpet, gliser gull-vinneren.

Skarstein er Norges mest profilerte utøver i Paralympics. Hun har fire VM-gull, men sto inntil søndag uten medalje i Paralympics.

32-åringen har også deltatt i to vinter-Paralympics - uten å klare medalje.

I juni satte Birgit Skarstein ny verdensrekord på 2000 meter og ble samtidig den første kvinne under 10 minutter på distansen.

Tidligere denne uken fortalte hun VG at hun har døpt båten sin «Ingrid» etter sin venninne Ingrid Aune, som døde i en båtulykke i august 2019.

Skarstein har jobbet målbevisst siden sist Paralympics for fem år siden for å bli verdens beste roer.

Sentral i denne satsingen har vært landslagstrener Johan Flodin, som har fulgt Skarstein i ni år. Hun hyllet svensken etter gullet:

– Haha, jeg har kanskje tre-fire prosent av æren. Birgit kan være heldig at jeg ikke har ødelagt, sier beskjedne Flodin.

Han er den eneste norske landslagstreneren som har vært både i OL og Paralympics denne sommeren. Dette er hans siste oppdrag for norsk roing. Nå setter han kursen hjem til Sverige.

– Jeg har fått noen tilbud om trenerjobb i andre land, men har sagt nei. Hvis jeg skulle ha fortsatt, ville det ha vært for Norge.

Birgit Skarstein ble kjent for det norske folk gjennom «Ingen grenser» - og vant nye hjerter gjennom sin «Skal vi danse»-deltakelse.

Men nå er hun «Paralympics-Birgit».