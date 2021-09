Skal hun danse mot OL-gull? Treneren mener grepet er genialt.

Mens rivalene nesten daglig hopper med OL i sikte, er Maren Lundby i sving på dansegulvet.

Maren Lundby i elegant stil sammen med dansepartner Philip Raabe til tonene fra «Perfect» av Ed Sheeran. Normalt ville hun ha hoppet 300 hopp i sommer, men hun trener fysisk med tanke på sesongen.

4. sep. 2021 09:00 Sist oppdatert 18 minutter siden

Maren Lundby er rolig når hun tar på seg dansekjolen. Sminken og det utslåtte håret gjør at alt blir perfekt. Snart skal totningen få scenelyset på seg.

Egentlig så toppidrettsutøveren aldri for seg at hun skulle opptre live på parketten foran flere hundre tusen norske TV-ssere. Det var før hun kjente på denne merkelige følelsen av at kroppen ikke ville ta imot all treningen. Inn i OL-sesongen buttet det.