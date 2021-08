Han kan bli Branns nye keeper

Lennart Grill (22) skal være høyaktuell for en låneovergang til Brann.

22 år gamle Lennart Grill er ifølge Kicker på vei til Brann.

30. aug. 2021 14:53 Sist oppdatert 34 minutter siden

BT får opplyst at Brann har jaktet ny keeper den siste tiden. Nå kan klubben ha fått napp.

Ifølge den tyske avisen Kicker er den tyske målvakten Lennart Grill på vei.

Grill kommer fra den tyske klubben Bayer 04 Leverkusen. Det skal være snakk om et utlån ut sesongen.

Målvakten er 22 år, men var en del av det tyske U21-landslaget som ble europamestre tidligere i år.

– Leverkusen er en stor klubb. Grill var Tysklands største keepertalent da han kom dit. Selv om han ikke har fått spille der, betyr ikke det at han ikke kan være god for Brann, sier Eivind Bisgaard Sundet, kommentator på Viaplay og ekspert på tysk fotball.

Lennart Grill har fire Bundesliga-kamper i beltet. Her med norske Rune Almenning Jarstein tidligere i år.

Ble tredjekeeper

I fjor sommer ble Grill hentet til Leverkusen fra Kaiserslautern. Da betalte klubben som ligger på annenplass i Bundesliga to millioner euro for den talentfulle keeperen.

– Vi har lyktes med å signere en veldig interessant og svært talentfull målvakt i Lennart Grill. Dette er en langsiktig investering, sa sportsdirektør Simon Rolfes i Leverkusen da overgangen var et faktum for litt over ett år siden.

Men sesongen i år har startet vanskelig. Ifølge Kicker trodde Grill at han skulle være andrekeeper, men så hentet Leverkusen en ny målvakt fra russiske Zenit St. Petersburg.

Dermed er Grill havnet bak både førstekeeper Lukas Hradecky og Andrej Lunev i køen.

Det eventulle lånet til Brann blir sett på som en god mulighet for å få spilletid for Grill.

At Grill kommer fra Kaiserslautern - som nå er på tredje nivå i tysk fotball - er et godt tegn, mener Bisgaard Sundet.

– Kaiserslautern er kjent som en keeperskole i Tyskland med legenden Gerry Ehrmann som trener. Det er et hederstegn å komme derifra, sier eksperten på tysk fotball.

22 år gamle Grill har spilt for FC Kaiserslauteren og Bayer Leverkusen. Han har syv kamper for Tysklands U21-lag.

Mange keepere

Keeperplassen har vært en posisjon Brann lenge har prøvd å forsterke, men ting er blitt preget av at dem som er hentet inn ofte har forsvunnet fort.

Så sent som i sommer hentet Brann Mikkel Andersen fra Danmark. Han fikk bare én cupkamp før han deltok på nachspiel og deretter forlot kluben.

Mens spillere som Ralf Fährmann, Ali Ahamada og Andersen har kommet og gått, er det evigunge Håkon Opdal som har stått i mål. Men nå får 39-åringen ny konkurranse om plassen enda en gang.