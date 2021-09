Andre Fana-seier på rad: – Jeg tror vi kan kjempe i toppen

I sesongens første hjemmekamp imponerte Fana med en sterk femmålsseier.

Celine Solstad var sentral i Fanas seier over Byåsen.

4. sep. 2021 18:01 Sist oppdatert 22 minutter siden

Fana–Byåsen 26–21

Fana Arena: Lørdag tok Byåsen turen til Fana Arena for å møte bergenserne i eliteseriens andre serierunde. Bergensklubben vant med fem mål og inntok en foreløpig tabelltopp.

Etter to kamper har Fana har gått seirende ut av begge, med en samlet målforskjell på 74–57.

Fana-veteranen Celine Solstad var sentral i lørdagens seier over Byåsen og ble kåret til banens beste. Hun tror laget kan få en sterk sesong.

– Jeg tror vi kan kjempe i toppen. Vi har satt topp fem som målsetting, men vi strekker oss gjerne høyere. Jeg tror vi kan overraske. Så lenge vi holder oss friske og er tro mot spillet vårt, så kan det bli en bra sesong, sier hun.

– Vi overrasker ikke oss selv, alle andre undervurderer oss, så vi håper at folk kan få øynene opp for at vi er å regne med i toppen.

Liker å ta ansvar

Som en av de eldste på laget føler hun ikke et press på å ta ansvar, men hun gjør det likevel gjerne.

– Alderen spiller ikke så stor rolle, men jeg liker å ta ansvar og tar gjerne ansvar – det er ikke dét, smiler hun.

– Hva tar dere med dere videre fra dagens kamp?

– Vi får ikke alltid like stor fart i angrepet som vi gjerne ønsker, men samtidig spiller vi mye bedre bak i forsvar, som gjør at vi klarer å vinne noen baller på dét. Vi har løftet oss mange hakk siden sist kamp.

Fakta Fana–Byåsen 26–21 (13–11) Fana Arena 2. runde Eliteserien håndball Dommere: Ismet Kvakic og Tommy Andre Eriksen Utvisninger: 1 x 2 min Fana, 2 x 2 min Byåsen Toppscorer: Christine Karlsen Alver (8) Fana: Olivia Lykke Nygaard, Maren Eriksen Langø, Henriette Karlsen Risti, Sara Berg (3), Aurora Kjellevold Hatle, Maren Gabrielsen (2), Christine Karlsen Alver (8), Celine Solstad (7), Cathrine Schjøtt, Ida Drønen, Marit Ova Bøyum (2), Nora Hagerup (1), Oda Cathrine Lunne Mastad (3) Vis mer

Spillerne jublet etter sesongens andre strake seier.

Med publikum i ryggen

For første gang på lenge kunne Fana-spillerne kjenne på hvordan det var å ha publikum i ryggen. Med publikum til stede var det ekstra gøy å ta sesongens første hjemmeseier.

– Det er kjempekjekt med publikum i hallen, å ha dem med oss. For vår del gir det mye å ha trommer og litt publikum i ryggen, sier Solstad.

En seier i første hjemmekamp legger et godt grunnlag for sesongen, forklarer hun.

– Det gir oss selvtillit. Nå har vi to av to, da er det bare å fortsette den trenden. Vi vil se oppover på tabellen, ikke nedover.

Oda Cathrine Lunne Mastad scoret tre mål i seieren over Byåsen.

– Vi spiller klokt

Hovedtrener Erlend Lyssand er fornøyd med den første hjemmekampen, men peker samtidig på noen deler av spillet som han vil forbedre.

– Vi gjør det litt vanskelig for oss selv i andre omgang, med å avslutte litt tidlig et par ganger når vi har ledelsen, men vi klarer likevel å hente oss inn igjen på slutten og gjøre det vi skal.

Han vil si at spillet lørdag var «midt på treet».

– Men vi spiller klokt på slutten. Det er viktig.

– Er det noe dere tar med dere videre?

– Ja, definitivt. Det har vi snakket mye om. I andre omgang klarer vi å ta vare på ballen og bruke mer tid i angrep. Det gjør en stor forskjell på slutten, helt klart.