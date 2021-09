Lars Arne Nilsen vil gi Barmen en ny sjanse: – Han har stått opp for meg tidligere

ÅLESUND (VG) Aalesund-trener Lars Arne Nilsen ønsker å hjelpe sin tidligere elev Kristoffer Barmen med å slå tilbake etter bråket i Bergen. Nilsen håper allerede på å kunne forlenge kontrakten i januar.

1. sep. 2021 12:44 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Det er en fyr som har stått opp for meg når det har kokt i Bergen og nå har jeg muligheten til å stå opp for ham. Så får vi se hvordan det blir, sier Aalesund-trener Lars Arne Nilsen når VG møter ham etter trening onsdag.

Tirsdag kveld ble det klart at den tidligere Brann-treneren gjenforenes med Kristoffer Barmen. Han har foreløpig signert en avtale med Aalesund ut 2021-sesongen.

– Vurderte dere å droppe eller tvilte dere på signeringen på grunn av det som skjedde i Brann?

– Det som har skjedd i Bergen kan ikke vi egentlig si så mye om. Vi kjenner ikke alle detaljer der, men vi har lyst til å få ham opp hit fordi han først og fremst er en veldig god fotballspiller og vi vil få ham i gang igjen. Han er en fri mann igjen fra første januar og da er han forhåpentligvis attraktiv og klar igjen. Det skal vi hjelpe ham med, sier Nilsen.

– Så om han gjør det bra her i høst, ønsker dere å gi ham en lengre avtale i januar?

– Ja, det er det ingen tvil om.

GAMLE KOLLEGAER: Kristoffer Barmen og Lars Arne Nilsen jubler etter en kamp mot Haugesund i 2017.

– Barmen og jeg har vært sammen i mange år. Vi hadde fem-seks år sammen i Bergen og jeg kjenner ham godt. Det er en fyr som er lett å like og bli glad i. Men det er først og fremst fotballspilleren Barmen vi henter. Vi trenger en midtbanespiller og vi trenger en boks-spiller, sier Nilsen.

Han tok kontakt med Barmen allerede før det ble kjent at han skulle få sparken i Brann. Først kun for å snakke om hvordan sin tidligere elev hadde det. Til slutt endte det med en overgang.

NY KLUBB: Kristoffer Barmen er klar for Aalesund.

Barmen spilte 250 kamper for Brann, men fikk sparken etter det skandalepregede nachspielet på Brann Stadion natt til 10. august.

– Da han sto i dette har jeg snakket med ham - før det var snakk om noen overgang også. Det er en fyr jeg kjenner godt, så jeg har jo hatt kontakt med ham en periode før det var snakk om å få ham hit. Da har det gått mer på at jeg har lurt på hvordan han har hatt det. Han hadde det tøft. Han har gjort sine feil sammen med flere andre og det tror jeg han angrer på. Så dette er litt for å gi ham en ny sjanse, sier Aalesund-treneren.

Les også Festdeltaker Rasmussen etter sparkingen av Barmen: – Gjør vondt i hjertet

Barmen selv uttalte til NRK tirsdag kveld at mye av grunnen til at han ønsket å signere for Aalesund, var treneren og mennesket Lars Arne Nilsen.

– Det setter jeg stor pris på. Han har fått en smell nå. Vi har hatt noen fighter tidligere i min Brann-karriere, men det har alltid gått seg til. De siste tre årene sånn som jeg husker det gikk det veldig fint, sier Nilsen om det komplimentet.

Før Barmen kunne signere for Aalesund, var han avhengig av å komme til en enighet med Brann. Den kom kvart over elleve og en halvtime senere kom Aalesund med bekreftelsen på at de hadde signert Barmen.

Barmen begynner å trene med klubben kommende mandag. Aalesund ligger på fjerdeplass i Obos-ligaen og skal i høst kjempe om opprykk til Eliteserien.

Barmen gjenforenes også med tidligere lagkamerat og bergenser Jonas Grønner i Aalesund. Han er glad for å få Barmen på plass. De to har kjent hverandre i en årrekke.

– Jeg er alltid fornøyd med å få flere bergensere på plass. Vi møtte for første gang på juniorlaget til Brann i 2009 og spilte sammen i ti sesonger før jeg dro oppover. Jeg kjenner ham veldig godt og han har en del kvaliteter vi kanskje har manglet, sier han til VG.

– Han kommer fra en storm nede i Bergen, så jeg tror det blir viktig at vi tar vare på ham. Han skal få komme opp hit og senke skuldrene og spille fotball, legger Grønner til.

– Hvordan har det vært for deg som bergenser å stå utenfor og se på den stormen som har vært rundt klubben?

Det er ikke kjekt å se at det har sklidd sånn ut som det der. Det var ikke så mange av de jeg har spilt med som var en del av den lille «banden», men jeg trenger ikke si så mye om den saken. Jeg gleder meg til å få Barmen opp hit og jeg vet at han er en fantastisk fin fyr, avslutter 27-åringen.