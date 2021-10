Motorproblemer kan avgjøre Formel 1-thrilleren

Lewis Hamilton må starte bak i feltet i innspurten av Formel 1-sesongen. Sterkere konkurrenter kan være årsaken.

Max Verstappen (t.h.) har gjort 2021-sesongen meget krevende for Lewis Hamilton.

Max Verstappen vil alltid vinne, men var likevel godt fornøyd der han sto med champagnen på podiet etter annenplass i Russland Grand Prix.

Og det selv om han var bak Lewis Hamilton. De to stjernene kjemper en innbitt kamp om årets VM-tittel i Formel 1. Hamilton vant løpet og leder nå mesterskapet med to poeng, men hans konkurrent unngikk et bananskall i Sotsji.