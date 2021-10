Tapte og la opp på direkten

– Dette var flaut, sa Iselin Solheim etter at VM-drømmen brast.

Lite lystent etter tapet. Iselin Solheim skjønte at hun hadde gått en kamp for siste gang.

Mette Bugge

Nå nettopp

26-åringen måtte tørke seg med genseren flere ganger der hun sto i pressesonen etter tapet 14–2 i kampen mot ukraineren Osniach Sushtova.

Dette skulle bli et høydepunkt mot en bryter som hun normalt slår ni av ti ganger. Slik skulle det ikke gå.

Solheim var utrøstelig av mange grunner. På morgenen hadde hun angst. Solheim våknet på hotellet på Olympiatoppen, der hun hadde med bilde og lys av katten Ludvig, som døde nylig.

Den kjære huskatten ble funnet slengt i en hage etter at Solheim og samboeren hadde lett i et par dager. Trolig var den påkjørt eller pint ihjel.

Dette har preget Solheim inn mot mesterskapet. Hun klarte ikke å kvitte seg med de tankene.

– Jeg hadde ikke med meg hodet, sier Solheim.

Les også Hun var deprimert og ville bare gråte etter sin største triumf. Et halvt år senere ble hun lagt inn på akuttpsykiatrisk.

forrige







fullskjerm neste Tungt, tungt. Iselin Solheim virket utenfor da hun skulle overbevise. Etter kampen snakket hun om presset. 1 av 3 Foto: Mette Bugge

– Ble en lettelse

Hun hadde en liten åpning for å fortsette karrieren etter at VM var over, men den ble lukket i Jordal Amfi.

– Det var rart å tenke på at jeg skuffet så mange. Det var første gang moren min så meg i en slik kamp, sier hun.

Foreldrene, bosatt på Notodden, hadde kommet til Oslo for å se datteren, som gikk i 76 kg-klassen i mesterskapet på hjemmebane.

– Dette var flaut. Det var en nedtur, sier Solheim.

På spørsmål om det var ødeleggende at hun lørdag sto frem i Aftenposten og fortalte at hun var misbrukt seksuelt, svarer hun nei.

– Det har vært mange gode tilbakemeldinger. For meg ble det en lettelse.

Hun taklet imidlertid ikke alt stresset inn mot VM-debuten i hovedstaden, og må nå se fremover.

– Jeg klarer ikke å innse at det var den siste kampen. Men det er det, sa hun.

Iselin Solheim fikk ikke den avslutningen hun hadde håpet på.

Ramona Eriksen tapte sin kamp. Dermed er det bare Grace Bullen igjen av de norske, og hun skal i aksjon onsdag.