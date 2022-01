Den ukjente smitteveien er blitt et norsk mareritt. Testkravene kan senke OL-drømmen.

For Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå har koronaviruset allerede ødelagt år med forberedelser. I beste fall kan den smittede duoen rekke de siste øvelsene, men Norges lege er skeptisk.

Heidi Weng (t.v.) og Anne Kjersti Kalvå (t.h) har begge fått påvist koronasmitte. Nå sitter de i isolasjon i Italia. OL-deltagelsen henger i en tynn tråd.

26. jan. 2022 20:03 Sist oppdatert 6 minutter siden

– Vi har ikke gitt opp OL. Vi skal til OL og slåss om medaljer. Men det er et slag i trynet. Det var ikke dette vi hadde håpet på, sier langrennssjef Espen Bjervig.

Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå har fått påvist koronasmitte under OL-oppkjøringen i Nord-Italia. Det var testene mandag som ga utslag for disse to. Skiledelsen frykter imidlertid at det kan bli påvist smittespredning i laget de neste dagene.