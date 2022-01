Granerud hevder OL er ikke det viktigste målet

Kun to hoppere i verden er bedre enn Halvor Egner Granerud. Likevel er han litt skuffet over sesongen. – Det viser at han legger listen høyt, mener landslagssjef Clas Brede Bråthen.

Sesongen har budt på store oppturer og store nedturer for Halvor Egner Granerud så langt.

14. jan. 2022 16:03 Sist oppdatert nå nettopp

I helgen er det hoppfest i polske Zakopane. Og der er Halvor Egner Granerud én av de store stjernene.

Kontrasten til vinteren for to år siden er enorm. Mens verdenseliten da konkurrerte i Zakopane, ble Granerud nummer 38 i Sapporo på nivå to.