RBK-legen gir seg ett år før tiden

På drøye tre år har RBK-lege Reidar Due jobbet med fem trenere. Nå gir han seg ett år før kontrakten går ut.

Reidar Due har fått ny jobb som barne- og ungdomslege ved Ahus, og slutter dermed som RBK-lege.

30. nov. 2021 14:06 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg er nødt til å vende tilbake til yrket mitt som barne- og ungdomslege. Jeg er redd for at jeg blir akterutseilt kompetansemessig, og det liker jeg ikke. Jeg må komme tilbake og føle at jeg kan faget, at jeg kan utrette noe. Det er viktig for meg, sier Reidar Due om årsaken til at han nå slutter i Rosenborg.

Due har fått ny jobb som barne- og ungdomslege ved Akershus universitetssykehus (Ahus), med delt arbeidssted Ahus og Kongsvinger.