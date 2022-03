Red Bull-sjef misfornøyd med Mercedes: – For oss er disse vingene ulovlige

Formel-1 krangelen fortsetter når Red Bull og Ferrari stiller spørsmål ved Mercedes’ nye design under forsesongens andre testdag i Bahrain.

KRANGLETE SJEFER: Formel 1-krangelen fortsetter når Red Bull-sjef Christian Horner (t.v.) kritiserer Mercedes’ nye bil. Mercedes-sjef Toto Wolff (t.h.) sier at han ikke er bekymret for problemer med reglene.

10 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Mercedes har gått et skritt for langt. Det samsvarer ikke med ånden i regelverket. For oss er disse vingene ulovlige, skal Red Bull-sjef Christian Horner ha sagt til Tysklands Auto Motor og Sport.

Red Bull uttalte først at sitatene som ble tilskrevet Horner var «feil», før de avklarte med at de ikke var «offisielle».

– Jeg ble litt overrasket over å lese kommentarer som jeg skulle ha kommet med, sier Horner til Sky Sports og fortsetter:

– Jeg har ikke lagt særlig vekt på Mercedes-bilen. Det er selvsagt et ganske annerledes konsept, men det får aero-gutta og designerne sette seg inn i.

De to ledende teamene i Formel 1-sirkuset har ved flere anledninger beskyldt hverandre for ulovlige oppgraderinger på bilene. I fjor stilte Red Bull spørsmål ved Hamiltons motor og Hamilton mente at Verstappen tøyde regelverket.

NYE SPEILFESTER: Red Bull-sjef Christian Horner mener at Mercedes’ nye speilfester er som vinger.

Horner har også stilt spørsmål ved integreringen av en formet sidekollisjonsstruktur som bakspeilene er montert på.

– Dette er ikke speilfester, men to vinger. I tillegg har de bygget vertikale bafler på toppen. De har ingenting med speilfestet å gjøre.

– Den enkle forklaringen er at de reagerer på hvordan Mercedes har utnyttet festeanordningen til speilene for å kunne styre luftstrømmen, forklarer Viasat-ekspert Henning Isdal til VG.

Horner er ikke den eneste som har kommentert Mercedes nye bil. Ferrari-sjef Mattia Binotto stilte også spørsmål ved designet.

– Speilene var det overraskende – vi hadde ikke forventet det. Vi har alltid sagt at speilet ikke skal ha noen aerodynamisk formål, og måten de designet bilene sine på er det et betydelig aeroformål med speilene, sier han og fortsetter:

– Risikoen i fremtiden er at alle teamene vil begynne å designe speil som ser ut som romskip.

Atle Gulbrandsen og Isdal, som er Formel 1-eksperter for Viaplay, sier begge at de ikke er overrasket over reaksjonene.

– Dette er det bare Mercedes som har. Teamene utvikler bilene nærmest fra time til time nå. Allerede i morgen er det snakk om at vi kommer til å se helt nye ting på Red Bull-bilen. Og innen første VM-runde går om en uke kan vi komme til å se at det har blitt store endringer på bilene, sier Isdal til VG.

Gulbrandsen trekker frem at selv om noe er lovlig nå, kan andre team utfordre Det Internasjonale Motorsportforbundet (FIA) og komme med argumenter for hvorfor det ikke skal være lovlig. Dermed kan det komme endringer i regelverket underveis i sesongen.

Mercedes-sjef Toto Wolff sier at han ikke er bekymret for problemer med reglene og at det styrende organet, FIA, har vært involvert gjennom hele designprosessen.

– Det er klart at noen ganger når du kommer med en innovasjon, skaper det den typen debatt vi har her. Det var forventet, sier Wolff.