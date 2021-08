Hamilton tabbet seg ut etter Verstappen-krasj: – Er jeg sist?!

Mercedes-sjåfør Valtteri Bottas krasjet rett ut av første sving i Ungarns Grand Prix, og tok ut VM-leder Max Verstappen på veien. Da ble løpet avbrutt, og det endte i fullstendig kaos.

1. aug. 2021 15:15 Sist oppdatert nå nettopp

fullskjerm neste KRASJET: Valtteri Bottas, til venstre, krasjet ut i første sving. 1 av 6 Foto: Darko Bandic / AP

Valtteri Bottas krasjet rett ut i første sving av Ungarns Grand Prix. På veien tok han med seg både Sergio Perez, Lando Norris og Max Verstappen.

– Beklager, folkens, sa Bottas over lagradioen etter krasjen.

Verstappen fikk store skader på bilen, men klarte å komme seg ut på banen igjen, og fortsatte løpet. Bottas, Perez og Norris måtte avslutte løpet.

Finnen Bottas feilberegnet fullstendig i regnværet i første sving, og bremset for sent. Det førte til at han kjørte rett inn i bakenden til Norris, som tok med seg flere biler i et stort sammenstøt. Norris traff siden til Verstappen, og Bottas feide videre i Red Bulls Perez.

– Hva faen skjedde der, spurte Verstappen.

Bottas sin lagkamerat Lewis Hamilton slapp unna bråket og leder foreløpig løpet. Like etter krasjen ble løpet avbrutt for å fjerne vrakrestene etter sammenstøtet. Da de skulle starte opp igjen 20 minutter senere fortsatte kaoset.

Sola hadde tittet frem gjennom ventetiden, og banen hadde tørket ut. Hele feltet oppdaget det, og valgte å starte løpet i depoet med hjulene som er best på tørt underlag.

Men regjerende verdensmester Lewis Hamilton valgte å fortsette med hjulene som fungerer på vått underlag, og var eneste mann som stod på startstreken da de startet igjen.

– Dette er det rareste jeg har sett, utbrøt Viasat-kommentator Atle Guldbrandsen.

Hamilton forstod kjapt at han hadde tabbet seg ut, og kjørte rett inn i depoet. Det kostet han masse tid, og plutselig hadde hele feltet passert ham.

– Er jeg sist?! Dette er latterlig, utbrøt en sjokkert Hamilton på radioen.

Alpines Esteban Ocon leder løpet, som fortsatt pågår.