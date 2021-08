Ungarns Grand Prix avbrutt etter Verstappen-krasj

Mercedes-sjåfør Valtteri Bottas krasjet rett ut av første sving i Ungarns Grand Prix, og tok ut VM-leder Max Verstappen på veien.

KRASJET: Valtteri Bottas, til venstre, krasjet ut i første sving.

1. aug. 2021 15:15 Sist oppdatert nå nettopp

Valtteri Bottas krasjet rett ut i første sving av Ungarns Grand Prix. På veien tok han med seg både Sergio Perez, Lando Norris og Max Verstappen.

– Beklager, folkens, sa Bottas over lagradioen etter krasjen.

Verstappen fikk store skader på bilen, men klarte å komme seg ut på banen igjen, og fortsatte løpet. Bottas, Perez og Norris måtte avslutte løpet.

Finnen Bottas feilberegnet fullstendig i regnværet i første sving, og bremset for sent. Det førte til at han kjørte rett inn i bakenden til Norris, som tok med seg flere biler i et stort sammenstøt. Briten Norris traff siden til Verstappen, og videre Leclerc og Perez.

– Hva faen skjedde der, spurte Verstappen.

Også Charles Leclerc ble krasjet ut som en konsekvens av kaoset, og var frustrert etterpå.

Bottas sin lagkamerat Lewis Hamilton slapp unna bråket og leder foreløpig løpet. Like etter krasjen ble løpet avbrutt for å fjerne vrakrestene etter sammenstøtet. Dette er fjerde gang for sesongen at løpet blir avbrutt grunnet krasj.

Løpet pågår fortsatt.