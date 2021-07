Warholms superrival foran OL-duellen: – Ikke så stor forskjell på 46,7 og 46,8

Rai Benjamin mener han har mer på lager og sier at han ikke er bekymret over Karsten Warholms rekordløp på Bislett.

RIVALER: Karsten Warholm og Rai Benjamin har begge vist god form så langt i år. Her fra VM i Doha i 2019, hvor Warholm vant foran Benjamin. Foto: Lise Åserud

Det ligger an til en duell av de sjeldne mellom de to stjernene i OL-finalen på 400 meter hekk i Tokyo. Benjamin legger ingen demper på duellen og antyder at han har mer å gå på etter å ha løpt på sterke 46,83 under amerikanernes OL-uttak i slutten av juni.

Det var da tidenes nest raskeste 400 meter hekk, men noen dager senere svarte Warholm med å viske bort Kevin Youngs 29 år gamle verdensrekord fra historiebøkene med kruttsterke 46,70.

Verdensrekorden ser dog ikke ut til å bekymre den lynhurtige amerikaneren, som sier han føler seg i veldig god form kun et par uker før friidrettsutøverne starter sommerens olympiske leker.

– Jeg er ikke bekymret eller noen ting, jeg føler meg bra og formen er bra, sa Benjamin på en pressekonferanse i regi av Det internasjonale friidrettsforbundet (WA).

– Jeg vet at han (Warholm) tok verdensrekorden, men jeg føler at 46,7 og 46,8 ikke er så stor forskjell. I uttaket prøvde jeg ikke å slå verdensrekorden. Målet var å komme med på laget, fortsetter det amerikanske gullhåpet og antyder dermed at han har enda bedre tider inne.

OL-feltet på langhekken er trolig det sterkeste noensinne, og engasjementet rundt distansen har vokst seg større enn noen gang.

– Alle er med på å løfte nivået til nye høyder. Det er ikke lenger godt nok med 47. 46-tallet er det som kreves for å vinne nå, sier Benjamin.

Han mener samtidig at superduellen mellom ham og Warholm skal ha mesteparten av æren for at 400 meter hekk er blant de mest imøtesette øvelsene på årets OL-program.

– At jeg løper så fort, og at Karsten brøt verdensrekorden, mye ligger nok der. Mange vil se oss løpe mot hverandre og er spente på hva som skjer i finalen. Jeg føler det er der engasjementet kommer fra, sier han til NTB.

Selv om duellen er bra for engasjementet rundt øvelsen, sier Benjamin at rivaleriet mellom ham og Warholm ikke er viktig for hans egne prestasjoner.

– Jeg trenger den ikke (duellen), det er morsomt for dere. Jeg løp ganske raskt alene i USA. Jeg trenger ikke noen andre i løpet for å løpe fort, konstaterer Benjamin.