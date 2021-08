Pappa Sagosen mener dette har vært sønnens problem

Erlend Sagosen mener det har sviktet bakover på banen for Norge.

Her innser Sander Sagosen at OL-drømmen brast. De danske stjernene ble for sterke for Norge.

35 minutter siden

– Førsteomgangen var grei nok, men i andreomgangen blir spillerne slitne. Vi sliter bakover hele veien. Danskene er gode offensivt. Da blir det vanskelig og tøft.

Det sier Erlend Sagosen, pappaen til superstjerne Sander, til Adresseavisen.

I kvartfinalen brast den norske OL-drømmen mot de danske tittelforsvarerne. Kampen endte 31–25.

– Det er kjedelig. Jeg hadde en drøm om at vi skulle gå videre. Men Danmark er et godt lag.

– Svikter

Pappa Sagosen mener at det var bakover på banen det sviktet for Norge.

– Både keeper og forsvaret svikter i dag. Hadde vi forsvart oss bedre, ville vi hatt store muligheter til å gå videre til semifinalen, sier han.

På tampen av kampen fikk sønnen sin tredje tominutter og rødt kort.

– Jeg syns dommerne var strenge. Den første tominutteren var veldig tvilsom. Beklager at jeg sier det, men det virker som at dommerne vil være med på å avgjøre kampen. Det er litt trist, sier Erlend.

Sønnen forlater imidlertid Tokyo som foreløpig toppscorer med sine 43 mål på seks kamper i Japan. Mot Danmark scoret Sagosen åtte mål.

Likevel mener pappa Erlend at Sander har slitt med å finne flyten i Asia:

– Det store problemet til Sander i mesterskapet har vært uttellingen. Det har sviktet. Han har bommet mye. Men det handler nok om at han ikke har vært i flytsonen. Små marginer kan endre mye. Han vet jo hvor målet står, og mot Danmark var han bedre.

Sander Sagosen mente alle de tre tominutterne mot Danmark var av det billige slaget.

– Regner med han ringer meg

Tidligere i sommer sa Kiel-stjernen dette om pappaen sin:

– Pappa er den treneren i verden jeg synes er best, for meg. Han er den som kjenner meg absolutt best. Hver gang jeg lurer på noe eller har en dårlig periode, så er han den jeg snakker med.

Her er pappa Erlend og sønn Sander i dialog under VM i 2019.

Far og sønn har hatt kontakt under mesterskapet, men da har det stort sett vært «skitprat».

– Jeg regner med han ringer meg snart, om han ikke er for deppa da. Nå er mesterskapet historie og han skal ha litt fri. Ingenting har vært på topp i Japan, så det er bare å komme seg videre, sier Erlend.

– Sander bruker store ord når han snakker om deg?

– Ja, det er stas det. For all del. Vi kommuniserer bra og snakker jevnlig sammen. Stort sett går det i tysk håndball, men det blir også litt «skitprat».

Tom og sliten

Slik oppsummerte hovedpersonen selv OL-exiten til Discovery:

– Det rører seg ikke så mye i hodet. Jeg er bare veldig tom og sliten. Dette var kjipt. Jeg er skuffet og tom. Danmark vinner fortjent. De er bedre enn oss i 60 minutter. Jeg synes vi ikke har vært der vi har villet i hele OL. Vi har ikke «truffet», og det gjør det ikke mindre kjipt.

Om tominutterne og det røde kortet, sier Kiel-stjernen dette:

– Det er slikt som kan skje, men jeg synes alle tre er billige. Slik er det, jeg er ikke dommer utpå der. Det er kjipt, men i dag er Danmark bedre enn oss. Det er vanskelig å sette ord på det. Først og fremst er jeg bare tom. Dette er noe vi har drømt om lenge. Vi hang med til pause, så går vi tomme, gjør mye feil, bommer mye og er altfor splittet i forsvar. Det er kjedelig å tape kamper.