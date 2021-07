Amalie Iuel avslører OL-målet: – Alt kan skje

Amalie Iuel (27) skal konkurrere i en av OL-øvelsene med høyest nivå, men hun skal «kjøre på» for å nå det store målet i Tokyo.

NORSK HÅP: Amalie Iuel skal løpe 400 meter hekk i OL. Hun håper å forbedre sin egen personlige rekord.

«Konnichiwa», sier Amalie Iuel og vinker til kamera når mediene er invitert til digital pressekonferanse før OL i Tokyo.

Mesterskapet blir arrangert tross stor motstand fra den japanske befolkningen, men ifølge Iuel har de blitt tatt godt imot i gigantbyen.

– Jeg forstår hvorfor de er skeptiske, det er en nasjon hvor en liten del av befolkningen er vaksinert. Da skjønner jeg at det være skremmende å få inn tusener med utøvere. Men de vi har møtt har vært hyggelige og genuint engasjerte – eller så er de bare flinke til å «fake» det, forteller Iuel.

Den stigende smittetrenden i OL-byen gjør at lekene går for tomme tribuner.

– Det er selvfølgelig trist at det ikke blir publikum på stadion. Brølet gir en ekstra trøkk og hjelper på oppløpssiden, mener hun.

Sammen med trener Leif Olav Alnes og lagkamerat Karsten Warholm har Iuel brukt de første dagene i OL til varmeakklimatisering og til å finne døgnrytmen på andre siden av kloden.

Sesongstarten på Bislett i juli var «bedre enn noensinne», ifølge Iuel, som føler at formen har vedvart inn mot OL.

– Jeg har prøvd å ta med godfølelsen hit, og jeg føler at jeg har fått gode svar på trening. Jeg skal over ti hekker, og der kan alt skje. Jeg skal kjøre på, og se hva det blir til, forteller hun til VG.

For treningskompis Warholm er det gull som gjelder. Iuel har ikke satt seg et konkret resultatmål i Tokyo, men innser at en medalje trolig er utenfor rekkevidde.

For nivået på 400 meter hekk har aldri vært høyere. Tre av tidenes fire raskeste kvinner stiller alle på startsteken i OL, deriblant den nye verdensrekordholderen Sydney McLaughlin fra USA.

– Vi snakker mye om utvikling i teamet vårt. Jeg håper å ta et steg videre i OL, og gjøre som i VM i Doha: forbedre egen personlig rekord. Jeg har ikke satt et konkret mål om plassering, for nivået har blitt skrudd opp noen hakk siden 2019, sier Iuel.

GULLFAVORITT: Det er lave odds på at Sydney McLaughlin tar OL-gull på 400 meter hekk. Dalilah Muhammad fra USA og Femke Bol fra Nederland er de to andre favorittene.

Det var under Rio OL i 2016 hun ble kjent med Leif Olav Alnes og Karsten Warholm. Iuel var akkurat ferdig på college i USA, og bestemte seg for å flytte hjem til Norge for å trene med duoen.

– Jeg har hatt fem år med trening og oppfølging i et skikkelig bra miljø. Det har jeg både blitt inspirert og motivert av, forteller hun.

Iuel gikk på colleget UCLA i California. I OL har hele 15 utøvere bakgrunn fra den prestisjefulle skolen. Før det norske håpet forlot skolen og USA, rakk hun også å bli kjent med Rai Benjamin – Warholms største rival på 400 meter hekk.

Iuel forteller hvorfor hun tror hennes nåværende lagkamerat kan slå den gamle.

– Karsten har en enorm evne til å prestere når det gjelder. Han er ubeseiret på distansen siden 2018, og har en egen evne til å beholde roen. Han lar ikke konkurrentene på den største scenen prege ham, men tar ut sitt maksimale potensial, mener 27-åringen.

Iuel løper første heat på 400 meter hekk førstkommende lørdag. Løpet sendes på Discovery+.