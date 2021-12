Ustabil Granerud måtte ta grep: – Har blitt veldig mye overtidsarbeid

Halvor Egner Granerud (25) sikter oppover igjen – av flere årsaker enn at målsettingen er å vinne tysk-østerrikske hoppuken.

HAR RØYKET UT TRØBBELET: Halvor Egner Granerud fra konkurransen i Engelberg helgen før jul.

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Han har hatt en jojo-innledning på årets hoppsesong. Bare i desember har han gått fra det han kalte en «mismatch» i Wisla i starten av måneden til å sprette opp 16 plasser fra første omgang til finaleomgangen i Engelberg bare tre uker senere.

Det var etter konkurransen i Polen at han begynte å trene enda mer på rullebrettet for å jobbe for å få den rette stillingen øverst i ovarennet.

– Jeg har hevet blikket, beskriver Granerud – og på den digitale pressekonferansen med norske medier i forkant av hoppuken viser han med en hodebevegelse hvordan han løfter haken, strekker nakken og sikter mot nye høyder.

– Jeg har kjørt noen hundre repetisjoner med veldig overdreven endring. Nå synes jeg det virker som om endringene begynner å sette seg mer. Jeg har trent veldig mye teknikk, og det er blitt veldig mye overtidsarbeid i den perioden vi har vært gjennom. Det som er fint med rar hopping, er at det er mulig å finne ut hva som er galt. Vi fant et par endringer som har kommet gradvis de siste to-tre månedene, fortsetter forrige sesongs verdenscupvinner.

Fakta HOPPUKEN 2021/22 Slik er konkurransene i den tysk-østerrikske hoppuken: 28.-29. desember: Oberstdorf 31. desember-1. januar: Garmisch-Partenkirchen 3.-4. januar: Innsbruck 5.-6. januar: Bischofshofen Vis mer

Før hoppuken går i gang 4. juledag er han likevel ikke helt sikker på om han har funnet helt ut av det.

Men Granerud – som du kan mistenke for å være lillebroren til fotballspilleren Thomas Mülller fra Bayern München når du en sjelden gang ser skihopperen uten hjelm eller lue – reiser mer optimistisk til Tyskland etter de siste ekstraøktene.

BEDRE UTSIKTER: Halvor Egner Granerud i leiligheten i Trondheim i april.

– Han har brukt masse tid for å få samsvar med det ytre og indre bildet. Han har jobbet nøye med rullebrett, et verktøy vi bruker ganske hyppig. Han har hatt mange, mange repetisjoner på kvelder mellom konkurransene for å finne ut hvordan han skal plassere kroppen, supplerer landslagstrener Alexander Stöckl.

Det er «tilløpet» han har jobbet ekstra godt med.

– Det har i hovedsak vært at jeg har måttet løftet haken i den posisjonen jeg finner før jeg setter meg ned. Enkelt forklart betyr det at ryggen blir litt lengre, som spiller inn på balansen hvordan ting faktisk er balansert før jeg setter meg ned. Det har gjort at jeg kan i større grad hoppe på en normal måte ved at ting er blitt balansert riktigere. Da kan jeg gjøre mer det jeg har trent på de to siste årene, utdyper Halvor Egner Granerud.

Først skal han nyte julen og går inn i en «boble» der han gjør seg minst mulig tilgjengelig. Han reiser til hoppuken med et helt annet utgangspunkt enn i fjor. Da var han storfavoritt etter å ha gått fra seier til seier i verdenscuprennene i forkant og bar ledertrøyen.

– Målet er å vinne. Men slik ting er blitt, er jeg også fornøyd hvis jeg kan dra derfra og levere konkurranser jeg er godt fornøyd med, beskriver 25-åringen, som ble nummer fire sammenlagt for ett år siden.

Forberedelsene nå består av betydelig flere treningshopp enn i fjor.

– Forrige onsdag hadde jeg like mye hopp på én økt som jeg hadde hele fjorårssesongen til sammen. Jeg må hoppe for å finne ut av ting, begrunner Halvor Egner Granerud.