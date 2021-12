12 grunner som taler for at Norge slår Frankrike i VM-finalen

OM HÅNDBALL: Finalen mot Frankrike søndag kl. 17.30 blir en thriller. Landslagets evne til å ta de trappene som sjefen maser om, ett trinn av gangen, vil føre Norge til topps i VM.

Gjengen som står foran det siste trappetrinnet.

18. des. 2021 07:00 Sist oppdatert 7 minutter siden

Nei, vi har ikke glemt at Norge tapte mot Frankrike i VM-finalen i Berlin for fire år siden (21–23), da daværende statsminister Erna Solberg satt på tribunen.

Vi har heller ikke glemt at det bare ble fjerdeplass i verdensmesterskapet for to år siden. Da var store profiler som Katrine Lunde, Nora Mørk, Henny Reistad, Kjerstin Boge Solås, Amanda Kurtovic og Veronica Kristiansen uaktuelle for uttak. Like før hadde målvakt Kari Aalvik Grimsbø sagt takk for seg. Hergeirsson måtte ta med tre debutanter.