Usikkerhet rundt Hamiltons fremtid – Mercedes-sjefen kan ikke gi noen garantier

Søndag måtte Lewis Hamilton (36) se seg slått av rivalen Max Verstappen (24) i en høydramatisk VM-duell. Nå sier Mercedes-sjefen at han er usikker på om Hamilton fortsetter som Formel 1-kjører.

REKORDJEVNT: Max Verstappen (t.v.) og Lewis Hamilton har kjempet en kamp for historiebøkene denne sesongen.

– Jeg håper veldig at Lewis fortsetter, fordi han er tidenes beste sjåfør, sier lagsjef for Mercedes, Toto Wolff, ifølge Sky Sports.

Men på direkte spørsmål om publikum får se mannen med syv verdensmestertitler jakte sin åttende neste sesong, svarer Wolff følgende: «Det er ikke sikkert».

Selv om Hamilton før denne sesongen signerte en ny toårskontrakt med laget, spekuleres det i at sesongens siste løp satte for dype spor hos briten, til at han fortsetter.

– Det kommer til å ta lang tid for oss å fordøye det som skjedde på søndag. Jeg tror aldri vi kommer til å overvinne det, det er ikke mulig, og absolutt ikke for ham (Hamilton) som fører. Jeg håper veldig at vi to og resten av teamet kan jobbe oss gjennom hendelsene ... Men han vil aldri overvinne smerten.

Verdensmesterskapet i Formel 1 ble avgjort på svært dramatisk vis i Abu Dhabi søndag. Bare én runde før slutt ble alt snudd på hodet. Etter å ha ligget bak sikkerhetsbilen i fem runder, fikk Max Verstappen lov til å krype helt opp i ryggen på Lewis Hamilton før omstarten.

Med nyere og bedre dekk enn rivalen, var det ingenting Hamilton kunne gjøre på den siste runden, hvor han enkelt ble passert av nederlenderen.

Dermed ble Verstappen verdensmester for første gang i karrieren, og rivaleriet dem to i mellom ble ikke mindre.

– Noen ganger hatet vi hverandre, sier Verstappen til britiske BBC.

Men etter finalen avslørte Verstappen at forholdet mellom de to kamphanene, som en rekke ganger har vært kritiske til hverandre, nå er på vei til å normalisere seg.

Det skjer etter at de delte et øyeblikk bak scenen etter finalen søndag.

– Vi så hverandre i øynene. Vi sa ikke så mye til hverandre, men det var en forståelse der. Man må sette pris på kampen vi hadde kjempet, sier 24-åringen.

I løpet av sesongen var det flere ganger de to havnet i sammenstøt. Best huskes kanskje den voldsomme krasjen på Silverstone, hvor Verstappen dundret i dekkbarrieren i godt over 280 kilometer i timen.

Hamilton vant løpet. Verstappen mener VM-tittelen hans er fortjent, og at han har møtt mye motstand i år.

– Noen sier at seieren var flaks. Men vi har hatt mye uflaks i år. Hadde vi ikke hatt det, ville mesterskapet vært avgjort lenge før. Noen ganger trenger man litt flaks, sier Verstappen, som ikke legger skjul på at han er uenig i mange av avgjørelsene løpsledelsen har tatt denne sesongen.