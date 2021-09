Her gjør 18-åringen noe ingen nordmenn har klart tidligere

Det går godt i norsk sykling om dagen. Per Strand Hagenes er en av de som imponerer.

Per Strand Hagenes kunne juble under målgang i Belgia.

Ingen norsk rytter hadde blitt juniorverdensmester på fellesstart i landeveissykling.

Så parkerte Per Strand Hagenes konkurrentene i den nest siste bakken, like før mål under fredagens ritt i Flandern. 18-åringen fra Sandnes kunne minne om Thor Hushovd der han stakk ifra med sin eksplosive muskulatur, men ved målgang hadde han gjort noe sykkelhelten fra Grimstad aldri klarte:

Han var juniorverdensmester i landeveissykling.

De som kjenner sporten best, tror Hagenes har en stor fremtid foran seg.

Allsidig

I følgebilen bak verdensmesteren satt landslagsleder Kai Lexberg. Han var nervøs, men kunne kjenne lettelsen da han så Hagenes stikke i bakken fem kilometer før mål. Det var akkurat slik de hadde planlagt det kvelden før.

Ved siden av syklingen har Hagenes i mange år vært et av Norges store langrennstalenter. Det har gitt ham stor allsidighet.

– Han er ekstremt sterk, fysisk robust og har stor motor. Han har også en vinnerskalle og er smart når han klarer å se for seg hvor han skal sette inn støtene, sier Lexberg.

Tidligere i år leverte 24 år gamle Tobias Foss en av tidenes norske sykkelprestasjoner da han ble nummer ni sammenlagt i Giro d’Italia. Han synes seieren forteller en del om hvor god Hagenes kan bli.

– Dette er en sinnssykt god bekreftelse for ham. Ingen andre norske har gjort det før. Jeg er veldig glad på hans vegne, sier Foss.

– En unik mulighet

De to kan få mye å se til hverandre. Hagenes signerte nylig for Jumbo-Vismas utviklingslag. Foss kjører for World Tour-laget. Sistnevnte tror overgangen passer den nybakte verdensmesteren godt.

Ifølge Foss er nemlig veien kort fra utviklingslaget til World Tour-laget. De yngre rytterne som er tilknyttet Jumbo-Visma, får ofte sjansen tidlig. Foss regner med at han og Hagenes sykler ritt sammen allerede i løpet av de to neste årene.

– Med tanke på utvikling ønsker de at man skal få kjenne på nivået tidlig og bli kjent med hvordan laget funker. Han har en unik mulighet, sier Foss.

Å vinne junior-VM er gjevt, men det er først nå jobben starter for alvor for Hagenes. Landslagsleder Lexberg er likevel ikke redd for å si at 18-åringen kan bli en av de virkelig store.

– Jeg tror han kan bli veldig god. Han må takle presset, men han har mange gode folk rundt seg, slik jeg kan se det. Nå er han juniorverdensmester, og jeg tror han kan vinne VM flere ganger, både på U23- og proffnivå.

Og selv om Thor Hushovd aldri klarte det Hagenes gjorde fredag, greide han noe enda større: å bli verdensmester på seniornivå.

– Som jeg har sagt til NRK og TV 2 tidligere: Den eneste gangen jeg så en norsk rytter sykle slik som Per i så ung alder, var Thor da han herjet som verst. Vi vet hvordan det endte, sier Lexberg.

Så får fremtiden vise hvor langt Per Strand Hagenes når.

Fakta Per Strand Hagenes Født 10. juli 2003 Kommer fra Sandnes. Sykler for Jumbo-Visma Development Team fra neste år, men kommer til å bli boende i Sandnes. Ble juniorverdensmester på landevei fredag. Fikk god hjelp av lagkameratene Trym Brennsæter, Stian Edvardsen-Fredheim, Ola Sylling og Sebastian Larsen. Vis mer