Her depper han etter dramaet på overtid: - Utrolig kjipt

Han var langt nede, Robin Bjørnholm Jatta. Etter selvmålet som avgjorde lokalderbyet. På overtid.

Langt nede: - Jeg skal nok få sove i natt. Men dette er et av de sureste tapene jeg har vært med på, sier Blinks Robin Bjørnholm Jatta.

11 minutter siden

Ranheim - Blink 1–0: Samtidig føler Blink-stopperen at det like gjerne kunne ha blitt dømt frispark, slik at hele situasjonen aldri hadde blitt noe av.

– Jeg føler at jeg blir dratt i arma, og kommer meg ikke opp. Så kan man spørre om det er svakt av dommeren eller om de er rutinert av Micke (Karlsen). Uansett utrolig kjipt, og et av de sureste tapene jeg har vært med på, sier Bjørnholm Jatta til Adresseavisen.