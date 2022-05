Bonsaksen: Klubbvalget overrasket Vålerenga-kompisene

Landslagsveteran Alexander Bonsaksen (35) innrømmer at hans nære venner og gamle lagkamerater i Vålerenga ga uttrykk for overraskelse da han fortalte dem at han i sitt comeback til norsk ishockey ville vrake moderklubben til fordel for Asker-klubben Frisk.

HOT VÅLERENGA-KRIGER: Alexander Bonsaksen (t.il venstre) som ekte Vålerenga-gutt i forbindelse med lanseringen av TV 2s realityserie «Iskrigerne» i Bergen for åtte år siden. Tidligere Vålerenga-back Erik Follestad, eks-trener Espen Knutsen, VIF-spiller Jonas Oppøyen og nylig avgått styreleder Jan Tore Kjær fant seg også til rette på skjermen.

4. mai 2022 21:30 Sist oppdatert 9 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Jeg har mange gode kompiser i Vålerenga, som jeg prater med nesten daglig. Mange ble overrasket da jeg sa til dem at «det ser ut til å bli Frisk». Det hadde jeg ikke trodd selv heller, sier han.

Onsdag signerte han en to års kontrakt med Fjordkraft-ligaklubben Frisk Asker, i stedet for Oslo-klubben Vålerenga – som «alle» var sikker på at han ville velge etter å ha spilt åtte sesonger for klubber i den finske og tyske toppserien. Bonsaksen, som har datteren Bianca (11 md.) sammen med sin samboer og tidligere snowboardstjerne Silje Norendal, vokste nærmest opp i Vålerenga før han første gang dro utenlands for 13 år siden.

Vålerengas landslagsveteran Martin Røymark (35) spilte sammen med Bonsaksen for finske Tappara for seks år siden. De to har spilt samtidig på ishockeylandslaget i ti år. Røymark vedgår at han synes det er «trist» at de ikke skal spille for samme klubblag neste sesong.

– Veldig trist at det ble Asker på «Bonsa». Både som en av mine beste kompiser og en enormt bra spiller håpet jeg selvfølgelig at han skulle komme til VIF. Så veldig synd at det ikke løste seg med VIF, skriver Røymark i en melding før han skal spille Norges VM-oppkjøringskamper mot Slovakia torsdag og Frankrike fredag.

Alexander Bonsaksen var i samtaler med Anders Myrvold (46) om – etter alt å dømme – å avslutte karrieren i Vålerenga. Tidligere landslags-, Vålerenga- og NHL-spiller Myrvold er fersk styremedlem i Vålerenga Ishockey Elite og talsperson for elitelagets sportsutvalg. Han besvarte VGs henvendelser via en SMS onsdag kveld:

«Vålerenga har hatt et klart ønske om å signere Bonsaksen. I den forbindelse har vi hatt en konstruktiv og god dialog over en viss tid og fremsatt et konkret tilbud til Bonsaksen. Tilbudet ble avvist og Vålerenga fikk et mot-tilbud basert på det han hadde fått fra Frisk Asker. Vålerenga kunne dessverre ikke matche det økonomisk, hvilket vi beklager. Vi ønsker Bonsaksen lykke til i Frisk Asker.»

Myrvold uttalte seg også da Vålerengas tidligere landslagskeeper Steffen Søberg nylig fikk avskjedsbeskjed over telefon.

– Jeg var i dialog om å komme hjem og spille der (Vålerenga). De visste at jeg var i samtaler med Frisk. Alle vet at jeg er Vålerenga-gutt. Det er klart det var mye følelser med i bildet. Men det var tydelig at den ene parten var godt forberedt og veldig seriøs, sier Alexander Bonsaksen med tanke Frisk Asker.

– Selv med mye følelser, falt valget på det riktige alternativet, tilføyer han.

SAMBOERE: Tidligere snowboardstjerne Silje Norendal og Alexander Bonsaksen avbildet i forbindelse med NENT-lansering av ekspertkommentatorer i fjor.

Han understreker at det ikke i avgjørende grad var påvirket av at Vålerenga står uten trener og sportssjef etter at Espen «Shampo» Knutsen og Frikk Juell takket for seg ved sesongslutt. Mangeårig landslagstrener Roy Johansen måtte gå som trener for Vålerenga foran sesongen 2021/22, mens hans erstatter, Vålerenga-profilen Kenneth Larsen, fikk sparken før jul.

Alexander Bonsaksen svarer på spørsmål om kontrakten med Frisk Asker at den selvsagt er attraktiv. Men at det ikke var det viktigste for ham da han «gikk inn» i møtene med Asker-klubbens ledelse. Han sier at han «hehe» ikke kommer til å spille ishockey i 20 år til, at han kunne fortsatt karrieren i finske KooKoo, der han var kaptein de siste tre sesongene. Familiesituasjonen og utsiktene til en sivil jobb var viktigst.

– Silje må få anledning til å komme tilbake til hverdagen, og vi har lyst på et barn til etter hvert. I Asker vil jeg få muligheter til å prøve meg i ulike stillinger og posisjoner med tanke på en jobb etter ishockeykarrieren, sier han.

Les også Alexander Bonsaksen blir hofteoperert nå – mister ishockey-VM for Norge

På grunn av en hofteoperasjon spilte han ikke VM i Latvia i mai i fjor. Han har også takket nei til VM i Finland, som begynner neste uke. Norge starter mesterskapet mot vertsnasjonen, som vant OL-gull i Beijing i februar. Bonsaksen skal kommentere VM som ekspert for Viasat. Det gjorde han også i fjor.