Bare nesten for Boasson-Hagen – stivnet helt i spurten

WALLERS (VG) Edvald Boasson-Hagen (35) var med i seierskampen helt til det gjensto et par hundre meter. Da gikk han tom i spurten.

AUSTRALSK JUBEL: Simon Clarke vant den femte etappen i Tour de France.

6. juli 2022 17:15 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg stivnet totalt, sier Boasson Hagen (TotalEnergies) til TV 2.

Til slutt var det Simon Clarke (Israel-Premier Tech) som stakk av med seieren i det som ble en høydramatisk femteetappe i Tour de France.

– Jeg prøvde alt jeg hadde. Jeg er så klart skuffet over ikke å klatre helt til topps, men samtidig fornøyd med at jeg var med i bruddet hele veien, sier Boasson-Hagen.

Nordmannen var med i et brudd som holdt helt inn. I spurten sto det mellom Boasson-Hagen, Clarke, Taco Van Der Hoorn og Neilson Powless. Der var det Clarke som trakk det lengste strået.

Van Der Hoorn prøvde seg først på et rykk, og det var Boasson-Hagen som tok på seg oppgaven om å tette luken. Nordmannen kom seg foran, men så gikk han tom for krefter.

Det var planen hele veien, sier etappevinner Clarke til TV 2.

– Jeg ga Edvald litt rom for at han skulle ta luken. Han gikk rett på agnet, selv om jeg måtte jakte ham hardt. Taco kom voldsomt, men det gikk – selv om jeg var full av kramper, sier Clarke i seiersintervjuet.

– Det er helt klart surt. Det er alltid surt å tape, spesielt når det er lenge siden (forrige etappeseier), sier Boasson-Hagen.

Nordmannen står med tre etappeseirer i Tour de France. Den forrige kom i 2017. Vi må også tilbake til 2019 for å finne hans forrige seier på proffnivå.

Wout Van Aert beholder ledertrøyen med 13 sekunder ned til Powless. Boasson Hagen er ett sekund bak der igjen.

– Da er det ekstra surt. Det har ikke vært i mine villeste fantasier å være i nærheten der, sier Boasson Hagen om den gule ledertrøyen.

Alexander Kristoff (Intermarché) var ansett som en av de store favorittene på dagens brosteinsetappe fra Lille Métropole til Arenberg Porte du Hainaut, men det var Boasson-Hagen som skulle markere seg.

Rudsbygd-rytteren var nemlig én av tre ryttere som stakk tidlig. Med seg hadde han bruddkongen Magnus Cort (EF Education-Easypost) og Taco Van Der Hoorn (Intermarché).

Det tok ikke lang tid før trioen fikk besøk av en annen trio, Neilson Powless (EF Education-Easypost), Simon Clarke (Israel-Premier Tech) og Alexis Gougeard (B&B Hotels).

ANGREP: Edvald Boasson-Hagen, Magnus Cort og Taco Van Der Hoorn stakk tidlig på den femte etappen.

Da det gjensto 100 km av etappen, hadde de seks rytterne opparbeidet seg et forsprang på cirka fire minutter ned til hovedfeltet.

På samme tidspunkt oppsto det dramatikk. Sammenlagtleder Wout Van Aert (Jumbo-Visma), som vant gårsdagens etappe, deiset i bakken.

Det så tilsynelatende ut til å gå bra med belgieren, men 27-åringen måtte bruke ekstra krefter for å hente inn hovedfeltet igjen.

SLAPP MED SKREKKEN: Sammenlagtleder Wout Van Aert var involvert i en velt, men virket ikke å være veldig preget av fallet.

Like før det gjensto 50 km av etappen, rykket Quick-Step Alpha Vinyl, med Kasper Asgreen i spissen, frem i fronten av hovedfeltet.

De satte opp en voldsom fart for å ta igjen Boasson-Hagen og co. Alexander Kristoff og hans norske medhjelper Sven Erik Bystrøm lå godt plassert et lite stykke bak.

Kort tid etter kom imidlertid beskjeden om at nordmannen hadde vært involvert i en velt etter å ha punktert. Dermed raste han bakover i feltet.

Ikke lenge etter gikk også Primoz Roglic (Jumbo-Visma) og Caleb Ewan (Lotto–Soudal) i bakken da en høyball havnet i veien.