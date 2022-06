Borch hadde lagt opp om det ble OL-gull – nå lærer han seg fransk og vil ta rekorden i O2-opptak

Etter mange måneder i tenkeboksen bestemte roeren Kjetil Borch seg for å gjøre et siste forsøk på å bli olympisk mester. Det var ingen selvfølge.

Kjetil Borch satser videre mot OL i Paris.

NTB-Egil Sæther

12 minutter siden

En stund fikk roingen ham mest lyst til å spy. Der og da ga ikke sølvet i singlesculler i OL i Tokyo sommeren 2021 mersmak.

Tvert imot.

– Etter Tokyo var det greit til den første uken etter jeg kom hjem, så ble jeg kvalm bare av tanken av å sitte i båt. Kvalm av å være her ute (Årungen). Alt som hadde med roing og idrett å gjøre. Jeg var lei, forteller han til NTB.

Borch er ærlig på at han neppe hadde vært roer i dag om det hadde blitt gull i Tokyo. Der ble han overraskende slått av en greker som absolutt ingen hadde tippet som vinner.

– Jeg var i mitt livs form. Det var veldig spesielt det som skjedde, og det var det som gjorde det frustrerende at det ikke gikk helt til topps. Det var litt overraskende. Hadde jeg vunnet i Tokyo, så tror jeg at jeg hadde lagt opp.

32-åringen fra Horten var i strålende humør da NTB og andre medier møtte ham på Årungen i starten av juni. Der var han en del av et tallrikt norsk landslag som bare venter på å komme i gang med konkurransesesongen.

Kjetil Borch er i gang igjen etter en periode med usikkerhet og tankevirksomhet.

Tenkeboks

I stedet for karriereslutt er Borch i gang med å lære seg fransk med tanke på det store OL-målet i Paris i 2024.

– Jeg gleder meg til jeg blir ferdig, og det tror jeg er et godt tegn. Hadde jeg lagt opp nå, så hadde det vært noe ugjort. Selv om jeg ikke når toppen i Paris, så vil det være greit. Da har jeg prøvd.

Kjetil Borch er som de fleste toppidrettsutøvere opptatt av detaljer.

Han vet også hva som venter, og det er ikke småtterier.

– Jeg er nødt til å ro nesten fire sekunder raskere enn i Tokyo om det skal bli gull i Paris. Jeg er klar til å legge ned jobben som kreves.

Hans egen motivasjon er det som driver ham videre. Etter OL lekte han seg litt.

– Jeg var med i både EM og VM i coastal (kystroing). Det blir ny OL-gren i 2028. Det var noe jeg tok helt useriøst. Vi koste oss og lå på stranden. Jeg gjorde det fordi det var gøy. Det var et helt annet raceformat. Det gjorde at jeg fikk litt mer glede av roingen. Tanken på å ro 22 kilometer hver dag på Årungen fristet ikke, og det er derfor at jeg drøyde såpass lenge med å ta avgjørelsen om jeg skulle fortsette.

Rekord

– Du har ikke trent underveis i det hele tatt?

– Fra finalen i Tokyo til mars hadde jeg kun 18 økter. Jeg gikk fra to økter om dagen til 2,5 økter i måneden.

– Er ikke det skummelt?

– Jeg måtte det. Det var litt uvant siden jeg hadde trent hver eneste dag siden 2017 uten avbrudd. Det å bryte mønsteret gjør at det blir tyngre å komme tilbake, men jeg tror det var helt nødvendig. Idrettspsykologen sa at jeg måtte ta fullstendig avstand fra idretten, og så ville sulten komme tilbake. Kjærligheten til sporten er ikke borte, og det er deilig, men jeg og roingen tok en pause, smiler han.

På veien tilbake har han satt seg flere mål. Ett av dem er av det kuriøse slaget.

– Mitt mål er å slå rekorden for O2-opptak i Norge gjennom tidene. Bjørn Dæhlie er oppe på 96 milliliter pr. kilo kroppsvekt. Det er kjempehøyt, og så høyt kommer aldri roere på grunn av kroppsvekten. Jeg satser på rekorden i antall liter.

– Da må du trene litt mer enn sist høst?

– Ja, og det er jeg veldig klar for. Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet.